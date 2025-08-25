דיווח בעזה: 15 נהרגו בתקיפת חיל האוויר על בית החולים נאצר; צה"ל: "נקיים תחקיר בהקדם"

בית החולים נאצר בחאן יונס, הגדול בדרום רצועת עזה, הותקף ביום שני בתקיפה ישראלית שבה נהרגו 15 בני אדם – כך לפי רישומי בית החולים שצוטטו בידי משרד הבריאות בעזה. על פי ההודעה, הקורבנות שהו בקומה הרביעית של המבנה כאשר טיל אחד פגע במקום, ובעקבותיו פגע טיל נוסף באותו אזור, בדיוק כאשר צוותי הצלה הגיעו.

בין ההרוגים ארבעה עיתונאים, ובהם מרים דגה, בת 33, עיתונאית שעבדה כפרילנסרית עבור סוכנות הידיעות AP מאז תחילת המלחמה. דגה סיקרה לאחרונה את מאמצי הרופאים בבית החולים נאצר להציל ילדים ללא מחלות רקע שנפטרו מרעב. רשת אל־ג'זירה ורויטרס אישרו גם הן כי בין ההרוגים נמנים עיתונאים שעבדו עמן.

מצה"ל נמסר בתגובה כי "מוקדם יותר כוחות תקפו במרחב בית החולים נאצר בחאן יונס. הרמטכ"ל הנחה על קיום תחקיר ראשוני בהקדם. צה"ל מצר על כל פגיעה בבלתי מעורבים ובשום אופן לא מכוון תקיפות לעבר עיתונאים ככאלה, ופועל ככל הניתן לצמצום הפגיעה בהם תוך שמירה על ביטחון כוחותינו".

על פי הוועד להגנה על עיתונאים (CPJ), זהו אחד העימותים הקטלניים ביותר לעיתונאים אי פעם, כאשר מאז תחילת המלחמה נהרגו 192 אנשי תקשורת בעזה. צה"ל וראש הממשלה לא הגיבו מיד לדיווחים על התקיפה. במקביל לתקיפה בדרום, דיווחו בתי חולים בצפון הרצועה על הרוגים נוספים מירי ותקיפות לאורך הדרך לנקודות חלוקת סיוע.

בית החולים שיפא בעזה מסר כי שלושה פלסטינים, בהם ילד, נהרגו בתקיפה על שכונה בעיר. בבית החולים אל־עוודה נמסר כי שישה בני אדם שניסו להגיע לנקודת חלוקת מזון במרכז הרצועה נהרגו מירי חיילים ישראלים, וכי 15 נוספים נפצעו. צה"ל לא מסר תגובה. במהלך החודשים האחרונים דווח על פגיעות במספר בתי חולים, כאשר ישראל טוענת כי חמאס מפעיל מתוכם תשתיות צבאיות.

ביוני האחרון נהרגו שלושה בני אדם ונפצעו עשרה בתקיפה על בית החולים נאצר, ובמרץ דווח על שני הרוגים בפגיעה ביחידה הכירורגית במקום, ימים לאחר קריסת הפסקת האש. משרד הבריאות בעזה עדכן כי מניין ההרוגים במלחמה הגיע ל־62,686, כ־מחציתם נשים וילדים. הנתונים אינם מבחינים בין מחבלים לאזרחים, אך האו"ם ומומחים עצמאיים מתייחסים אליהם כמקור האמין ביותר. ישראל דוחה נתונים אלו.