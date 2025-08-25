חוזרים לעבודה אחרי המלחמה עם איראן: שיעור האבטלה הרחב ירד ל-4.5% ביולי

שיעור האבטלה הרחב ביולי 2025 עמד על 4.5%, כ-210.4 אלף איש, ירידה חדה לעומת השיעור ביוני 2025 שעמד על 10.1%, 465 אלף איש, בשל מבצע עם כלביא. שיעור האבטלה הרחב קרוב לשיעורו במאי, טרם המבצע, אז עמד על 4.2%.

שיעור האבטלה הרחב מורכב ממי שחיפשו עבודה אך נותרו לא מועסקים, מעובדים שפוטרו בשנתיים האחרונות וכיום אינם מחפשים עבודה, מעובדים בחל"ת וממי שהתייאשו מחיפוש עבודה.

שיעור מחפשי העבודה שנותרו לא מועסקים עמד ביולי על 3.1%, 143.9 אלף איש, לעומת 2.7%, 125.3 אלף איש, ביוני, שבו רבים השהו את חיפוש העבודה בשל המלחמה. גם במאי השנה עמד שיעור מחפשי העבודה שאינם מועסקים על 3.1%. מקובל להתייחס לנתון זה כאל שיעור האבטלה הרשמי.

מספר העובדים שנעדרו מעבודתם על רקע צמצום זמני במצבת העובדים מסיבות כלכליות (בעיקר עובדים בחל"ת) ירד מ- 294.5 אלף איש ביוני ל-16.6 אלף ביולי, נתון גבוה רק במעט מהנתון במאי שעמד על 15.4 אלף.

מספר העובדים שפוטרו בשנתיים האחרונות ואינם מחפשים עבודה עמד ביולי על 35.9 אלף, לעומת 29 אלף ביוני. מספר העובדים שהתייאשו מחיפוש עבודה, כלומר שחיפשו עבודה בשנה החולפת אך לא בשבועות שקדמו לסקר, עמד ביולי על 17.3 אלף לעומת 16.3 אלף ביוני.