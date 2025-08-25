מועצת הצמחים מזהירה: לא לקנות קיווי בוסר ישראלי שנמכר כעת

קיווי מקומי מזן היווארד שנקטף טרם זמנו מגיע למדפים בימים האחרונים, כך מזהירה מועצת הצמחים היום (שני). הקיווי בארץ נקטף ומשווק רק מאוקטובר, אחרי שעבר את כל הבדיקות המחייבות ונמצא ראוי לקטיף ולמאכל, לדברי שי גולני, יו"ר שולחן הקיווי במועצת הצמחים. "לצערי, יש כמה מגדלים מקומיים שמיהרו לשווק לצרכנים פרי מוקדם, בוסר, מסוג היווארד", אומר גולני ל'דבר'. "מי שירכוש כעת קיווי יתאכזב מאוד. הפרי לא יבשיל, יישאר בלתי אכיל, והציפייה תסתיים במפח נפש".

גולני ממליץ לא לקנות קיווי ישראלי עד תחילת אוקטובר, ולהסתפק בקיווי המיובא מניו זילנד ויוון בחודשי הקיץ. "אנחנו מבקשים מהחקלאים המעטים שמשווקים פרי לא בשל לחדול מייד. זה פוגע קודם כול בצרכנים, מזיק לרוב המכריע של מגדלי הקיווי ההוגנים ומוציא שם רע לחקלאות הישראלית".

את הקיווי הישראלי ניתן למצוא על המדפים כ-10 חודשים בשנה, מאוקטובר עד יולי. אוגוסט וספטמבר הם תקופת מעבר בין סיום עונת הקיווי בישראל לתחילת עונה חדשה. שני זני הקיווי הפופולריים ביותר שגדלים בארץ הם היווארד, הזן הנפוץ בישראל שצורתו עגלגלה, וברונו, שצורתו מאורכת וטעמו מתוק יותר.

הקיווי הישראלי נחשב איכותי בקנה מידה עולמי ועומד בסטנדרטים גבוהים, גם לעומת קיווי מניו זילנד, מולדת הפרי. "אנחנו צריכים שתהיה לנו גאווה במקצוע ולהקפיד לא למכור אותו בוסר", אומר גולני, "אנחנו מקפידים לשווק קיווי איכותי שאנחנו גאים בו ומזהירים את הציבור מהבודדים שמנסים לנצל את התמימות של הציבור".

בתקופה זו של השנה אפשר למצוא בשוק קיווי מיובא מניו זילנד ומיוון. לטובת חובבי הקיווי הישראלי, ממליצים במועצת הצמחים לשים לב לסימון ארץ המקור על גבי הפרי או על דוכן המכירה בנקודת המכירה. כדי להבדיל בין הפרי הישראלי לבין הפרי המיובא יש לחפש את המדבקה. הקיווי המיובא מגיע עם מדבקה שנושאת לוגו של חברה ניו-זילנדית או יוונית. הקיווי הישראלי משווק במארזים מסומנים או בתפזורת.

כדי לדעת אם הפרי בשל, ממליצים המגדלים לבדוק את מוצקות הפרי: קיווי בשל ומתאים לאכילה אינו קשה מאוד. פרי שנמכר בעונה המתאימה הוא מוברש, כלומר חלק יותר וללא קוצים. לדברי גולני, עדיף לקנות את הקיווי כשהוא קשה יחסית, ולאפשר לו להתרכך בטמפרטורת החדר. הפרי מוכן לאכילה כשהוא רך.