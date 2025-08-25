דבר העובדים בארץ ישראל
יום שני א' באלול תשפ"ה 25.08.25
חינוך ורווחה

סערה באולם אירועים בקריית עקרון: מנהל המלצרים הורה "לא להביא אתיופים"

מנהל צוות המלצרים באולם האירועים 'אלגריה' כתב בקבוצת הוואטסאפ: "לא להביא מלצרים שחורים יותר, מילה במילה בלי אתיופים" | הדברים עוררו סערה ברשת וזעם בקהילה האתיופית: "האולם חי על הכסף של משפחות שחורות – ומוחק את המלצרים השחורים" | האולם מסר בתגובה: "מתנצלים בפני כל מי שנפגע"

תיעוד מתוך קבוצת הוואטסאפ של מלצרי אולם האירועים "אלגריה" בקריית עקרון (צילום מסך)
יהל פרג'
יהל פרג'
כתב רווחה
צרו קשר עם המערכת:
עדכון אחרון: 25.08.2025 | 18:45
"לא להביא מלצרים שחורים יותר, מילה במילה בלי אתיופים". כך כתב מנהל המלצרים באולם האירועים 'אלגריה' שבקריית עקרון, בקבוצת הוואטסאפ של העובדים. הדרישה של העובד הבכיר, שלא יגיעו עובדים אתיופים לאירוע ספציפי, מכה גלים ברשת וגורם לזעזוע אצל בנות ובני העדה, ולא רק, המכנים את ההתנלות גזענית.

"האולם הזה לא רק גזעני – הוא צבוע!", כתבה אדווה זימרו בפוסט שהעלתה בדף הפייסבוק שלה, "הוא חי על הכסף של זוגות שחורים, על הזיעה של משפחות שחורות, על הדמעות של הורים שחורים שמחתנים את הילדים שלהם – ובאותו זמן מוחק את המלצרים השחורים, מתעב אותם, מתייחס אליהם כאילו הם לכלוך שאפשר לגרד מהנעל!".

"אני עובד באולם הזה המון, לפחות פעם בחודש, והתאכזבתי מאוד", אומר ל'דבר' ארז טדלה, צלם אירועים שמכיר היטב את אלגריה. "אני עובד עם הקהילה, זה אולם שחי מהעדה האתיופית, לא מגזים. מילא היו אומרים על מלצרים ספציפיים, אבל לא לקבל לעבודה על סמך עדה? זה חד משמעית גזענות".

"אני מופתע, כשאנחנו שם עם הצוות צילום אין תחושה כזו, לא שמעתי שם אף פעם התבטאות כזו או יחס מפלה, הדברים עוברים חלק. אני מצפה מהם שלא יגבו את העובד שהתבטא ככה בשום דרך, שיסלקו אותו. אין מקום לאפליה ולגזענות. אם זה ימשיך אני לא אהיה מוכן לעבוד שם ואגיד למי שרוצה להתחתן שם, לא מוכן לעבוד עם אולם כזה. הרבה ספקים לא מכונים לעבוד עם מקום כזה".

תגובת אולם האירועים "אלגריה": "אנו מצרים על התקרית ומזועזעים מהתנהלות של עובד אחד אצלנו במקום, שביצע ביוזמתו האישית התבטאות גזענית אסורה – בניגוד לכל הערכים והנהלים של בעלי האולם. אנו דוגלים בשיתופי פעולה עם כלל הקהילות ללא כל הבדל גזע, דת ומין. מיד עם היוודע המקרה ביצענו שימוע לעובד שסרח והוא הורחק מתפקידו באופן מיידי עד להודעה חדשה. לאחר בדיקה מעמיקה שנבצע בנושא נחליט כיצד לפעול בהמשך. אנו מטפלים במקרה ורואים אותו בחומרה רבה. משפחת 'אלגריה' מחבקת ומברכת שירבו שמחות לכל עם ישראל, אמן. שיחזרו במהרה כל החטופים, ושחיילינו ישובו בשלום ובמהרה. אנו מתנצלים בפני כל מי שנפגע מהאירוע".

