דבר העובדים בארץ ישראל
יום שני א' באלול תשפ"ה 25.08.25
החטופים והנעדרים

משפחתו של נמרוד כהן חשפה את תיעוד חטיפתו לעזה: "אימה שנמשכת 689 ימים"

הורי החייל החטוף פרסמו תמונות ולאחר זמן קצר גם את הסרטון, בו הוא נראה נלקח מהטנק ומובל לעזה על ידי מחבלי חמאס ב-7 באוקטובר | ויקי, אימו: ״לרה״מ ושרי הקבינט אין זכות למנוע מהילד שלי לחזור״

רגעי חטיפתו של נמרוד כהן ב-7 באוקטובר מגבול הרצועה (צילום: דובר צה״ל)
דבר
עדכון אחרון: 25.08.2025 | 18:18
    משפחתו של החייל החטוף נמרוד כהן חשפה הערב (שני) לראשונה תיעוד מחטיפתו לרצועת עזה ב-7 באוקטובר. בתיעוד הוא נראה מובל על ידי מחבלי חמאס מהטנק בו נלחם בגבול הרצועה.

    ויקי כהן, אימו של נמרוד, אמרה בהצהרה שבה נחשפו תמונות אחדות מתוך התיעוד: "סרטון האימה שאנחנו מפרסמים היום נמשך כבר 689 ימים. כל דקה, כל שנייה היא נצח. מה שאתם רואים בסרטון הוא הסיוט הגדול של כל אמא במדינת ישראל. הילד שלי חסר אונים, נלקח ונגרר באכזריות לגיהינום ולי כאמא אין מה לעשות – רק לצפות בו בחוסר אונים מוחלט, לקול זעקות השבר של בני".

    רגעי חטיפתו של נמרוד כהן ב-7 באוקטובר מגבול הרצועה (צילום: דובר צה״ל)
    לפני פרסום התיעוד המלא, היא אמרה כי "הסרטון שיוצג היום מחזיר אותי לטראומה של 7 באוקטובר. עד אז הייתי אמא רגילה לחלוטין וברגע אחד, שבו נחשפתי לסרטון שחמאס העלו לרשתות, אני כבר לא אותו אדם שהייתי. מסך שחור ירד עליי ועל משפחתי. גם הפעם כשאני צופה בסרטון החדש הדם אוזל מהגוף, הנשימה נעשית כבדה".

    "היכנסו לנעליי, אמא שלא נושמת 689 לילות וימים. אין רגע שאני לא שומעת את הצעקות של הבן שלי, שאמא תציל אותו. אין לכם זכות למנוע מהילד שלי לחזור. אתם חייבים לוודא שהעסקה תהפוך לעסקה כוללת, מוגדרת בזמן, עד שנמרוד שלי ישוב לזרועותיי".

    בהודעה מטעם מטה משפחות החטופים נכתב כי "נחשוף הערב תיעוד חדש בו נראה נמרוד נחטף ומובל על ידי מחבלי חמאס לרצועת עזה, שם הוא מוחזק במנהרות כבר 689 ימים".

