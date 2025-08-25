משפחתו של נמרוד כהן חשפה את תיעוד חטיפתו לעזה: "אימה שנמשכת 689 ימים"

משפחתו של החייל החטוף נמרוד כהן חשפה הערב (שני) לראשונה תיעוד מחטיפתו לרצועת עזה ב-7 באוקטובר. בתיעוד הוא נראה מובל על ידי מחבלי חמאס מהטנק בו נלחם בגבול הרצועה.

ויקי כהן: ״מה שאתם רואים בסרטון הוא הסיוט הגדול של כל אמא במדינת ישראל – הילד שלי, חסר אונים, נלקח ונגרר באכזריות לגיהנום ולי, כאמא, אין מה לעשות. ממשלת ישראל, ראש הממשלה, שרי הקבינט, אני פונה אליכם: היכנסו לנעליי. אין לכם זכות לסכל את העסקה שמונחת כעת על השולחן, אין לכם זכות… pic.twitter.com/3ux02eH5QE — מטה המשפחות להחזרת החטופים והנעדרים (@BringThemHome23) August 25, 2025

ויקי כהן, אימו של נמרוד, אמרה בהצהרה שבה נחשפו תמונות אחדות מתוך התיעוד: "סרטון האימה שאנחנו מפרסמים היום נמשך כבר 689 ימים. כל דקה, כל שנייה היא נצח. מה שאתם רואים בסרטון הוא הסיוט הגדול של כל אמא במדינת ישראל. הילד שלי חסר אונים, נלקח ונגרר באכזריות לגיהינום ולי כאמא אין מה לעשות – רק לצפות בו בחוסר אונים מוחלט, לקול זעקות השבר של בני".

לפני פרסום התיעוד המלא, היא אמרה כי "הסרטון שיוצג היום מחזיר אותי לטראומה של 7 באוקטובר. עד אז הייתי אמא רגילה לחלוטין וברגע אחד, שבו נחשפתי לסרטון שחמאס העלו לרשתות, אני כבר לא אותו אדם שהייתי. מסך שחור ירד עליי ועל משפחתי. גם הפעם כשאני צופה בסרטון החדש הדם אוזל מהגוף, הנשימה נעשית כבדה".

"היכנסו לנעליי, אמא שלא נושמת 689 לילות וימים. אין רגע שאני לא שומעת את הצעקות של הבן שלי, שאמא תציל אותו. אין לכם זכות למנוע מהילד שלי לחזור. אתם חייבים לוודא שהעסקה תהפוך לעסקה כוללת, מוגדרת בזמן, עד שנמרוד שלי ישוב לזרועותיי".

בהודעה מטעם מטה משפחות החטופים נכתב כי "נחשוף הערב תיעוד חדש בו נראה נמרוד נחטף ומובל על ידי מחבלי חמאס לרצועת עזה, שם הוא מוחזק במנהרות כבר 689 ימים".