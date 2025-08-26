אלפים מפגינים להשבת החטופים ברחבי הארץ: "פדיון שבויים זו היהדות האמיתית"

אלפים מפגינים הבוקר (שלישי) במאות צמתים ברחבי הארץ בקריאה להשבת החטופים, כחלק מיום המחאה "ישראל מתייצבת" שמוביל מטה המשפחות. יום המחאה נפתח בהנפת דגלי ישראל מול שגרירות ארצות הברית בתל אביב, בקריאה לנשיא דונלד טראמפ להתערב ולדחוף להסכם להשבת החטופים. בהמשך היום ייערכו הפגנות, שיירות מחאה ומיצגים, והוא יסתיים בעצרת בכיכר החטופים בתל אביב. בניגוד ליום העצירה ביום ראשון שעבר, המשפחות אינן קוראות להשבתת המשק.

בכבישים הבאים ישנם שיבושי תנועה לסירוגין: איילון צפון – במחלף יוספטל; איילון דרום – מחלף קק"ל; בכביש 4 – מחלף מסובים, צומת העוגן, צומת רעננה ומחלף בני דרום; בכביש 44 – צומת נחשון; בכביש 443 – צומת שילת; בכביש 531 – מחלף הרצליה מזרח. גם בצומת עמיעד בגליל העליון נחסמה התנועה.

בצומת שער הנגב, שוטרי משמר הגבול ניסו לפנות הפגנה בה השתתפה לישי לביא-מירן, אשתו של החטוף עמרי מירן.

נהג תקף ודרס מפגין בקריית אונו: "נפגעתי באף, בחזה. מכשיר השמיעה הלך"

במחלף אונו על כביש 471 התכנסו כמה עשרות מפגינים. אחד המפגינים נדרס על ידי רכב במהלך ניסיון לחסום את הכביש. "ירדנו לצומת ברמזור האדום. הרמזור התחלף לירוק והוא פשוט נכנס לצומת, חטף לי את הכובע, ואז וניסה לדרוס אותי ופגע בי", אומר ל'דבר' אלקנה טנא, בן 67. "נפגעתי באף, בחזה. מכשיר השמיעה הלך. המשקפיים עפו. אני משתדל להגיע להפגנות. בעיקר לכיכר החטופים ולבגין. מכונת הרעל עובדת שעות נוספות וזו התוצאה". בזמן ההמתנה לאמבולנס, טנא המשיך להפגין.

שוטרים שהגיעו למקום לקחו את פרטי הרכב הדורס שנרשמו על ידי אחד מהמפגינים, והורו למפגינים לרדת מהכביש. למרות זאת, המפגינים חסמו את הכביש עוד מספר פעמים.

בחזית ההפגנה זעקה במגפון אביבה בכר בן חי, המחנכת של החטופה ענבר היימן בחטיבת אחד העם בפתח תקווה. בחולצה ורודה, המזוהה עם המאבק לחזרתה של היימן, היא הקריאה מתוך מחברת כתובה בכתב יד: "מרטין לותר קינג אמר שהטרגדיה האמיתית היא לא פעולתם של הרשעים אלא שתיקת הטובים. לכן אני קוראת לציבור: לא לשתוק, לצאת. פדיון שבויים זו היהדות האמיתית".

בכר בן חי מספרת שהיא מגיעה מדי שבוע ביום שבת לצומת הסמוכה לכתובת הגרפיטי הענקית על כביש 471 הקוראת לשחרורה של היימן 'FREE PINK'.

אחיו של נמרוד כהן: "יש עסקה על השולחן והחטופים צריכים לחזור הביתה"

יותם כהן, אחיו של החייל החטוף נמרוד כהן, הפגין בצומת נען על כביש 40: "יותר משבוע אחרי שחמאס החזיר תשובה חיובית לעסקה ועדיין אין עסקה! כולם ראו את התמונות של אחי הקטן נמרוד בידי מחבלי החמאס, הוא הוצב שם על ידי מדינת ישראל ישראל ועדיין לא הושב הביתה. יש עסקה על השולחן והחטופים צריכים לחזור הביתה. ראינו את התיעודים של רום ואביתר וככה נמרוד, המדינה לא יכולה לתפקד כשהחטופים והחטופה בשבי. נמרוד היה שם כדי להגן על כולנו בשבעה באוקטובר. החיילים שלנו היו שם בשביל כולם – מחובתנו כישראלים להחזיר אותם, זה לא ימין ושמאל, זאת החובה שלנו כישראלים".

עשרות בכיכר ספר בחיפה: "מקווה שנצליח לגרום לממשלה לעשות עסקה בפעימה אחת"

בכיכר ספר בחיפה נאספו עשרות אנשים וחסמו לפרקים את התנועה. איילת אניסמן (32) ממובילות ההפגנה, אומרת ל'דבר': "המדינה מפקירה את החטופים מהשבעה באוקטובר ועד היום, אנשים שנחטפו מהמיטות שלהם. הממשלה ממשיכה לטרפד הסכם אחרי הסכם. הם אומרים שעסקה היא חלק ממטרות המלחמה, אבל זה נראה שיש מטרות אחרות כמו המשפט של ביבי. אני חוששת שהחטופים החיים ימותו והחטופים החללים ייעלמו. אני מקווה שנצליח לגרום לממשלה לעשות עסקה בפעימה אחת. בתקווה שזה יעבוד עם הממשלה הזאת".

בצומת עמיעד מפגינים מאות מתושבי האזור וחוסמים את התנועה. על אחד השלטים נכתב "דברים רעים קורים כשאנשים טובים שותקים".

עינב צנגאוקר: "יש לנו עם נפלא אבל אין ממשלה, צאו איתנו לרחובות"

בהצהרה לתקשורת לפתיחת יום המחאה, שנערכה בכיכר החטופים, אמרה עינב צנגאוקר, אימו של החטוף מתן צנגאוקר: ״במשך 690 ימים הממשלה מנהלת מלחמה ללא מטרה ברורה – איך החטופים החיים והחללים יחזרו, מי ישלוט בעזה ביום שאחרי, כיצד משקמים את המדינה שלנו. היום זה ברור שנתניהו מפחד מדבר אחד, וזהו לחץ ציבורי. הם ניסו להסתיר את נושא ההפקרה, הדליפו מסמכים מסווגים תוך פגיעה בביטחון המדינה, תקפו שורדי שבי ומשפחות חטופים – הכל בניסיון להשתיק. יש לנו עם נפלא אבל אין ממשלה, העם שלנו נלחם על האחים והאחות שנשארו בשבי, הוכחנו את זה בשבוע שעבר וגם היום נמשיך להילחם. אני קוראת לציבור: צאו איתנו לרחובות, רק בכוחנו נוכל להביא להסכם כולל וסיום המלחמה. השלטון הפקיר אבל העם יחזיר".

חגית חן, אימו של איתי חן: ״העם יכול להחזיר את החטופים הביתה. יש הצעה על השולחן! אנחנו דורשים מהמנהיגים שלנו לשבת אל שולחן המשא ומתן ולא לקום עד שיהיה הסכם שיבטיח מתי יחזור החטוף האחרון! מדובר בהחלטה אמיצה אחת שאפשר לקבל עוד היום. המאבק להחזרת החטופים הוא לא רק המאבק של משפחות החטופים. זהו המאבק של דמותה של החברה הישראלית כולה – על פדיון שבויים, על איסור הלנת המת, על ערבות הדדית, על כבוד האדם. ורק כשנשיב את החטופים החיים לשיקום ואת החטופים החללים לקבורה נדע שעמדנו במשימה המוסרית העליונה ונוכל להתחיל בשיקום. אני קוראת לכם אזרחי מדינת ישראל צאו איתנו לרחובות היום, בואו לכיכר החטופים בשמונה בערב, יחד נראה למקבלי ההחלטות את רצון העם – שלא מוכן להקריב את החטופים״.

איציק הורן, אביו של איתן הורן ושורד השבי יאיר הורן: ״אנו נמצאים בעיצומו של עוד מבצע טרפוד יזום של הסכם להשבת חטופים. אובדן דרך שיזכר לדראון עולם. ממשלה אשר מפקירה את אזרחיה בראש מורם וממוטטת את השלד הערכי הבסיסי של קדושת החיים וערבות הדדית. התקדמות התכנית לכיבוש עזה בעוד יש הסכם המונח על השולחן לחתימת ראש הממשלה היא תקיעת סכין בלב המשפחות והאומה כולה. הצטרפו גם היום למאבק של כולנו כי רק העם יחזיר אותם הביתה״.

יהודה כהן, אביו של נמרוד כהן: ״ישראל מתייצבת, עם ישראל מתייצב למען החטופים, עם ישראל איתנו וגם הסקרים מראים את זה. יותר מ-80 אחוז רוצים את סיום מלחמה ועסקת חטופים. כל עם ישראל רוצה סוף לסיוט הזה. הבן שלי נמרוד נחטף מהטנק התקול שלו, הסרטונים שהראנו אתמול מראים את רמת ההפקרה של ממשלת ישראל וצה״ל. היום ביום ה-690 אנחנו דורשים מממשלת ישראל ללכת לעסקה ולשחרר את כל החטופים, אתם חייבים להם את זה. עם ישראל תצטרפו אלינו, ותתייצבו איתנו היום כדי להפעיל עוד לחץ, היום ב-20:00 בערב תהיו איתנו במלחמתנו הצודקת לשחרור כל 50 החטופים״.

הפגנות, שיירות, מיצגים ועצרת

אירועי היום המרכזיים מפורטים באתר ריסטארט ישראל. בין האירועים:

ב-07:00 ייערכו הפגנות בצמתים ברחבי הארץ.

ב-10:00 יתקיים מיצג אימהות ועגלות.

ב-14:00 יחלו שיירות ענק ברחבי הארץ.

ב-16:00 תוצג בכיכר החטופים ברחבי מוזיאון תל אביב תערוכת ציורים של שורדי שבי, וקרובי חטופים ינאמו על הבמה.

ב-17:00 ייערך בכיכר אירוע "מכניסים פתק לקבינט" בהשתתפות הציבור.

ב-17:00 ייערכו משמרות מחאה ברחבי הארץ.

ב-18:30 תחל ההתכנסות בתחנת הרכבת סבידור מרכז בתל אביב לקראת צעדה.

ב-19:00 תצא צעדת ענק בהובלת משפחות החטופים לכיכר החטופים.

ב-20:00 תתקיים עצרת המונים בכיכר החטופים.