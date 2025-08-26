דבר העובדים בארץ ישראל
יום שלישי ב' באלול תשפ"ה 26.08.25
מזג האוויר: ירידה קלה בטמפרטורות; עומסי חום בעמקים, בגליל התחתון ובנגב

הטמפרטורות החזויות: תל אביב 26-29 מעלות, ירושלים 20-30, חיפה 26-29, באר שבע 22-33, צפת 19-28, טבריה 23-36, אילת 27-40

שמש לקראה שקיעה בבתרונות רוחמה (צילום: יעקב לדרמן/פלאש90)
עדכון אחרון: 26.08.2025 | 9:03
    מזג האוויר היום (שלישי) יהיה מעונן חלקית עד נאה. תחול ירידה קלה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ. צפויה הקלה בעומסי החום. במישור החוף ייתכן טפטוף. הלילה: מעונן חלקית. הים התיכון יהיה גבוה ומסוכן לרחצה עד השעה 22:00.

    עומס חום ישרור בין השעות 10:00 עד 22:00 בעמק בית שאן, בבקעת כנרות, בבקעת הירדן, בדרום מדבר יהודה וים המלח ובצפון הערבה. בין השעות 12:00 ל-19:00 ישרור עומס חום ישרור בדרום הגולן, בגליל תחתון מזרחי, בעמק החולה, בעמק יזרעאל, בצפון מזרח השומרון, בצפון מדבר יהודה וים המלח, במזרח הנגב ובמפרץ אילת ודרום ערבה

    הטמפרטורות החזויות: תל אביב 26-29 מעלות, ירושלים 20-30, חיפה 26-29, באר שבע 22-33, צפת 19-28, טבריה 23-36, אילת 27-40.

    מחר (רביעי) יהיה מעונן חלקית עד נאה. תחול עלייה קלה בטמפרטורות. בחמישי יהיה מעונן חלקית עד בהיר וללא שינוי ניכר בטמפרטורות, ובשישי לא צפוי שינוי ניכר במזג האוויר.

