מזג האוויר: ירידה קלה בטמפרטורות; עומסי חום בעמקים, בגליל התחתון ובנגב

מזג האוויר היום (שלישי) יהיה מעונן חלקית עד נאה. תחול ירידה קלה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ. צפויה הקלה בעומסי החום. במישור החוף ייתכן טפטוף. הלילה: מעונן חלקית. הים התיכון יהיה גבוה ומסוכן לרחצה עד השעה 22:00.

עומס חום ישרור בין השעות 10:00 עד 22:00 בעמק בית שאן, בבקעת כנרות, בבקעת הירדן, בדרום מדבר יהודה וים המלח ובצפון הערבה. בין השעות 12:00 ל-19:00 ישרור עומס חום ישרור בדרום הגולן, בגליל תחתון מזרחי, בעמק החולה, בעמק יזרעאל, בצפון מזרח השומרון, בצפון מדבר יהודה וים המלח, במזרח הנגב ובמפרץ אילת ודרום ערבה

הטמפרטורות החזויות: תל אביב 26-29 מעלות, ירושלים 20-30, חיפה 26-29, באר שבע 22-33, צפת 19-28, טבריה 23-36, אילת 27-40.

מחר (רביעי) יהיה מעונן חלקית עד נאה. תחול עלייה קלה בטמפרטורות. בחמישי יהיה מעונן חלקית עד בהיר וללא שינוי ניכר בטמפרטורות, ובשישי לא צפוי שינוי ניכר במזג האוויר.