דבר העובדים בארץ ישראל
יום שלישי ב' באלול תשפ"ה 26.08.25
החטופים והנעדרים

מפגין להשבת החטופים הותקף ונדרס: "מכונת הרעל עובדת שעות נוספות"

אלקנה טנא, בן 67, עמד בצומת קריית אונו יחד עם מפגינים נוספים בניסיון לחסום את הכביש. "הנהג נכנס לצומת, חטף לי את הכובע, ואז וניסה לדרוס אותי ופגע בי. נפגעתי באף, בחזה" | פרטי הרכב הפוגע הועברו למשטרה

אלקנה טנא, שהותקף ונדרס כשהפגין להשבת החטופים בצומת קריית אונו (צילום: ניצן צבי כהן)
ניצן צבי כהן
ניצן צבי כהן
כתב לענייני עבודה
צרו קשר עם המערכת:
עדכון אחרון: 26.08.2025 | 9:20
נושאים קשורים:

מפגין להשבת החטופים בצומת קריית אונו הותקף ונדרס הבוקר (שלישי) במהלך ניסיון לחסום את הכביש. המפגין, אלקנה טנא, בן 67, מספר ל'דבר': "ירדנו לצומת ברמזור האדום. הרמזור התחלף לירוק והוא (הנהג הפוגע – נ"כ) פשוט נכנס לצומת, חטף לי את הכובע, ואז וניסה לדרוס אותי ופגע בי. נפגעתי באף, בחזה. מכשיר השמיעה הלך. המשקפיים עפו".

שוטרים שהגיעו למקום לקחו את פרטי הרכב הדורס שנרשמו על ידי אחד מהמפגינים, והורו למפגינים לרדת מהכביש. למרות זאת, המפגינים חסמו את הכביש עוד מספר פעמים.

בזמן ההמתנה לאמבולנס, טנא המשיך להפגין. "אני משתדל להגיע להפגנות. בעיקר לכיכר החטופים ולבגין. מכונת הרעל עובדת שעות נוספות, וזו התוצאה".

בחזית ההפגנה זעקה במגפון אביבה בכר בן חי, המחנכת של החטופה ענבר היימן בחטיבת אחד העם בפתח תקווה. בחולצה ורודה, המזוהה עם המאבק לחזרתה של היימן, היא הקריאה מתוך מחברת כתובה בכתב יד: "מרטין לותר קינג אמר שהטרגדיה האמיתית היא לא פעולתם של הרשעים אלא שתיקת הטובים. לכן אני קוראת לציבור: לא לשתוק, לצאת. פדיון שבויים זו היהדות האמיתית".

אביבה בכר בן חי, המחנכת של החטופה ענבר היימן בחטיבת הביניים. &quot;פדיון שבויים זו היהדות האמיתית&quot; (צילום: ניצן צבי כהן)
בכר בן חי מספרת שהיא מגיעה מדי שבוע ביום שבת לצומת הסמוכה לכתובת הגרפיטי הענקית על כביש 471 הקוראת לשחרורה של היימן 'FREE PINK'.

