מפגין להשבת החטופים הותקף ונדרס: "מכונת הרעל עובדת שעות נוספות"

מפגין להשבת החטופים בצומת קריית אונו הותקף ונדרס הבוקר (שלישי) במהלך ניסיון לחסום את הכביש. המפגין, אלקנה טנא, בן 67, מספר ל'דבר': "ירדנו לצומת ברמזור האדום. הרמזור התחלף לירוק והוא (הנהג הפוגע – נ"כ) פשוט נכנס לצומת, חטף לי את הכובע, ואז וניסה לדרוס אותי ופגע בי. נפגעתי באף, בחזה. מכשיר השמיעה הלך. המשקפיים עפו".

שוטרים שהגיעו למקום לקחו את פרטי הרכב הדורס שנרשמו על ידי אחד מהמפגינים, והורו למפגינים לרדת מהכביש. למרות זאת, המפגינים חסמו את הכביש עוד מספר פעמים.

בזמן ההמתנה לאמבולנס, טנא המשיך להפגין. "אני משתדל להגיע להפגנות. בעיקר לכיכר החטופים ולבגין. מכונת הרעל עובדת שעות נוספות, וזו התוצאה".

בחזית ההפגנה זעקה במגפון אביבה בכר בן חי, המחנכת של החטופה ענבר היימן בחטיבת אחד העם בפתח תקווה. בחולצה ורודה, המזוהה עם המאבק לחזרתה של היימן, היא הקריאה מתוך מחברת כתובה בכתב יד: "מרטין לותר קינג אמר שהטרגדיה האמיתית היא לא פעולתם של הרשעים אלא שתיקת הטובים. לכן אני קוראת לציבור: לא לשתוק, לצאת. פדיון שבויים זו היהדות האמיתית".

בכר בן חי מספרת שהיא מגיעה מדי שבוע ביום שבת לצומת הסמוכה לכתובת הגרפיטי הענקית על כביש 471 הקוראת לשחרורה של היימן 'FREE PINK'.