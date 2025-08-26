אוסטרליה תנתק יחסים עם איראן בשל אחריות לפיגועים במדינה, משמרות המהפכה יוגדרו ארגון טרור

ראש ממשלת אוסטרליה אנתוני אלבניזי הודיע היום (שלישי) כי השגריר האיראני בקנברה יגורש, השגרירות שלה בטהרן תיסגר ומשמרות המהפכה יוגדרו כארגון טרור.

ההחלטה התקבלה לאחר ששירות המודיעין האוסטרלי (ASIO) מצאו כי איראן היא האחראית ללפחות שתי התקפות אנטישמיות שאירעו במדינה בשנה האחרונה. אלבניזי אמר במסיבת עיתונאים כי מדובר במעשי תוקפנות מסוכנים שביצעה מדינה זרה על אדמת אוסטרליה. ״אלה היו ניסיונות לערער את הלכידות החברתית ולזרוע מחלוקת בקהילה שלנו״, הוא אמר במסיבת עיתונאים היום. זו הפעם הראשונה שאוסטרליה מגרשת שגריר זר מאז מלחמת העולם השנייה.

על פי ממצאי המודיעין, איראן עמדה מאחורי הצתת מסעדה כשרה בסידני ב-20 באוקטובר 2024 (״מטבח לואיס קונטיננטל״) והצתת בית הכנסת ״עדת ישראל״ במלבורן ב-6 בדצמבר. השירות סבור שסביר שאיראן אחראית גם להתקפות נוספות.

ראש שירות המודיעין האוסטרלי מייק בורגס אמר כי ״פעולות איראן בלתי נסבלות לחלוטין. הן סיכנו חיים, הטילו אימה על הקהילה וקרעו את המרקם החברתי שלנו״. עוד הוסיף כי ״איראן ושלוחיה ממש ובמשמעות המילולית הדליקו את הגפרורים והעצימו את הלהבות״.

״החקירה שלנו חשפה ופירקה את הקשרים בין הפשעים למפקדי משמרות המהפכה המרכזיים באיראן״. בורגס הסביר שיש ״אלמנט של פשיעה מאורגנת מעבר לים״ בהתקפות, שיטה דומה לזאת שנוקטת איראן גם באירופה ובדרום אמריקה. ״הם משתמשים באמצעים, כולל אנשים שהם פושעים וחברים בכנופיות פשיעה מאורגנת, כדי לבצע את רצונם או להכווין את פעולותיהם״, הוא הסביר כשנשאל אם ארגוני פשע מאורגן עזרו לאיראן בביצוע המתקפות ואם איראן מימנה כנופיות באוסטרליה.

המשבר הדיפלומטי בין ישראל לאוסטרליה החמיר בשבוע שעבר על רקע הכרזתה של האחרונה שתכיר במדינה פלסטינית. נתניהו שלח מכתב חריף לאלבניזי שבו האשים אותו בכך שהוא יוצק ״שמן על המדורה האנטישמית״ וכשל במאבק נגד גל האנטישמיות שמכה באוסטרליה. בהמשך כינה רה״מ את אלבניזי ״פוליטיקאי חלש שבגד בישראל ונטש את יהודי אוסטרליה״, ומשרד החוץ הודיע על ביטול ויזות לדיפלומטים אוסטרלים שעובדים ברשות הפלסטינית.