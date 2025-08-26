עובד כבן 30 נהרג ו-3 נפצעו בקריסת פיגומים בבניין בתל אביב

עובד נהרג ושלושה אחרים נפצעו בינוני וקל בקריסת פיגומים בבניין בשיפוצים הבוקר (שלישי) בדרום תל אביב. לאחר פעולות חילוץ מורכבות וממושכות של לוחמי האש ופיקוד העורף, חובשים ופראמדיקים של מד"א קבעו את מותו של גבר כבן 30 שחולץ ללא סימני חיים. מלבדו חולצו פצוע בינוני ושני פצועים קל שפונו לבית החולים איכילוב.

הקריסה ארעה סמוך לשעה 8:40 בבוקר בבניין מגורים מאוכלס בגובה 6 קומות שעבר שיפוץ חיצוני.

פראמדיק מד"א רונן כהן, סיפר: "קיבלנו דיווח על פיגומים שקרסו בבניין בשיפוצים. הגענו למקום בכוחות גדולים וראינו את הפיגומים שקרסו לצד הבניין. שלושה פועלים היו בהכרה מלאה, הוצאנו אותם מההריסות והענקנו להם טיפול רפואי. סיפרו לנו שיש נעדר נוסף מתחת להריסות, המשכנו בפעולות חילוץ יחד עם לוחמי האש ופיקוד העורף כשבסוף אותר גבר כבן 30 כשהוא מחוסר הכרה ללא דופק וללא נשימה עם חבלה רב מערכתית. לאחר שהוא חולץ ביצענו בדיקות רפואיות ולצערנו נאלצנו לקבוע את מותו במקום".

צוות של זק"א סייע בחילוץ הגופה ובטיפול בה לשמירה על כבוד המת.

ארגון ״קו לעובד״ הגיב לתאונה הקשה בתל אביב: ״מתחילת 2025 נהרגו 29 עובדים בענף הבנייה, ונפצעו מעל 220 ברמת חומרה בינונית או קשה. תאונות העבודה הטראגיות הן לא גזירת גורל, אלה חיי אדם. למרות העלייה בתאונות העבודה בכל הענפים, כמו גם בענף הבניין, אין שר עבודה שיוכל סוף-סוף להורות על הקמת הרשות הלאומית לבטיחות ובריאות תעסוקתית שתשים סוף לתופעה בה אנשים יוצאים מביתם לעבודה וחוזרים בארון קבורה״.