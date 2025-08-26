דבר העובדים בארץ ישראל
menu
hebrew arabic english
יום שלישי ב' באלול תשפ"ה 26.08.25
הרשמה ל"דבר היום"
29.9°תל אביב
  • 29.6°ירושלים
  • 29.9°תל אביב
  • 29.2°חיפה
  • 29.6°אשדוד
  • 33.0°באר שבע
  • 39.6°אילת
  • 35.4°טבריה
  • 27.8°צפת
  • 31.1°לוד
  • IMS הנתונים באדיבות השירות המטאורולוגי הישראלי
שלחו לנו מידע
histadrut
Created by rgb media Powered by Salamandra
© כל הזכויות שמורות לדבר העובדים בארץ ישראל
עבודה

עובד כבן 30 נהרג ו-3 נפצעו בקריסת פיגומים בבניין בתל אביב

התאונה הקשה אירעה בבניין מגורים מאוכלס בגובה 6 קומות שעבר שיפוץ חיצוני, תחילה הוצאו שלושת הפצועים במצב בינוני וקל - ורק לאחר דקות ארוכות הושלם חילוצו של ההרוג | לפי ארגון קו לעובד, מתחילת השנה נהרגו 29 עובדים בענף הבנייה, ומעל 220 נפצעו בינוני או קשה

זירת קריסת הפיגומים בתל אביב בה נהרג עובד כבן 30 (צילום: דוברות זק״א)
זירת קריסת הפיגומים בתל אביב בה נהרג עובד כבן 30 (צילום: דוברות זק״א)
ניצן צבי כהן
ניצן צבי כהן
כתב לענייני עבודה
צרו קשר עם המערכת:
עדכון אחרון: 26.08.2025 | 13:14
נושאים קשורים:

    עובד נהרג ושלושה אחרים נפצעו בינוני וקל בקריסת פיגומים בבניין בשיפוצים הבוקר (שלישי) בדרום תל אביב. לאחר פעולות חילוץ מורכבות וממושכות של לוחמי האש ופיקוד העורף, חובשים ופראמדיקים של מד"א קבעו את מותו של גבר כבן 30 שחולץ ללא סימני חיים. מלבדו חולצו פצוע בינוני ושני פצועים קל שפונו לבית החולים איכילוב.

    הקריסה ארעה סמוך לשעה 8:40 בבוקר בבניין מגורים מאוכלס בגובה 6 קומות שעבר שיפוץ חיצוני.

    זירת קריסת הפיגומים בתל אביב (צילום: דוברות זק״א)
    זירת קריסת הפיגומים בתל אביב (צילום: דוברות זק״א)

    פראמדיק מד"א רונן כהן, סיפר: "קיבלנו דיווח על פיגומים שקרסו בבניין בשיפוצים. הגענו למקום בכוחות גדולים וראינו את הפיגומים שקרסו לצד הבניין. שלושה פועלים היו בהכרה מלאה, הוצאנו אותם מההריסות והענקנו להם טיפול רפואי. סיפרו לנו שיש נעדר נוסף מתחת להריסות, המשכנו בפעולות חילוץ יחד עם לוחמי האש ופיקוד העורף כשבסוף אותר גבר כבן 30 כשהוא מחוסר הכרה ללא דופק וללא נשימה עם חבלה רב מערכתית. לאחר שהוא חולץ ביצענו בדיקות רפואיות ולצערנו נאלצנו לקבוע את מותו במקום".

    צוות של זק"א סייע בחילוץ הגופה ובטיפול בה לשמירה על כבוד המת.

    ארגון ״קו לעובד״ הגיב לתאונה הקשה בתל אביב: ״מתחילת 2025 נהרגו 29 עובדים בענף הבנייה, ונפצעו מעל 220 ברמת חומרה בינונית או קשה. תאונות העבודה הטראגיות הן לא גזירת גורל, אלה חיי אדם. למרות העלייה בתאונות העבודה בכל הענפים, כמו גם בענף הבניין, אין שר עבודה שיוכל סוף-סוף להורות על הקמת הרשות הלאומית לבטיחות ובריאות תעסוקתית שתשים סוף לתופעה בה אנשים יוצאים מביתם לעבודה וחוזרים בארון קבורה״.

    תגיות:
    מדורים
    אודות
    קהילה
    דבר היום
    כל בוקר אצלך במייל
    אני מאשר/ת את תנאי השימוש באתר
    © כל הזכויות שמורות לדבר העובדים בארץ ישראל
    histadrut
    Created by rgb media Powered by Salamandra
    פעמון

    כל העדכונים בזמן אמת

    הירשמו לקבלת פושים מאתר החדשות ״דבר״

    נרשמת!