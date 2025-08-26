המדינה מצטרפת לבקשת מרכז השלטון המקומי למנוע את עיצומי ארגון המורים

משרד האוצר ומשרד החינוך הכריזו היום (שלישי) כי יצטרפו לבקשה של מרכז השלטון המקומי מבית הדין לעבודה למנוע מארגון המורים לקיים עיצומים או שביתה בפתיחת שנת הלימודים שתחל ביום שני הבא. הדיון בבקשה עתיד להתקיים מחר.

בקשת השלטון המקומי והמדינה מתנגדת לעצם סכסוך העבודה ש הוכרז על ידי יושב ראש ארגון המורים, רן ארז, לפני קצת יותר משבועיים, ולא לצעדים הספציפיים שהוכרזו בפועל. הסיבה לבקשה היא ההתחייבות של ארגון המורים לשקט תעשייתי עד סוף אוגוסט 2028 בהסכם השכר האחרון שנחתם בשנת 2024, שאוסרת עליהם להיאבק בסעיפים שהוסכמו בהסכם השכר. ייתכן והדיון יעסוק בהופעת הסוגיות שבמחלוקת בסעיפיו של הסכם השכר.

בסיס הסכסוך נעוץ בשלוש מחלוקות מרכזיות: הראשונה, ביטול שעות השהייה בבית שמורים מקבלים כיום, במסגרת מעבר לשבוע לימודים מקוצר של חמישה ימי לימוד בשבוע. ארגון המורים מתנגד למהלך זה ודורש פיצוי הולם. השנייה, סוגיית פרישה מוקדמת של מורים – מהלך שמערכת החינוך מבקשת למנוע, בעוד הארגון טוען כי מדובר בזכות בסיסית של עובדים ותיקים.

המחלוקת השלישית מתייחסת לניכוי כפול משכרם של מורי חטיבות הביניים. על פי החלטת הממשלה, נקבע קיצוץ רוחבי של 3.3% בשכר עובדי המגזר הציבורי לשנים 2025–2026. בעוד שהסתדרות המורים, המייצגת את מורי חטיבות הביניים, חתמה על הסכם עם המדינה שהסדיר את מנגנון הקיצוץ, ארגון המורים – שאינו מייצג פורמלית את מורי חטיבות הביניים – לא חתם על ההסכם. כתוצאה מכך, לטענת הארגון, נגרם מצב שבו שכרם של מורי חטיבות הביניים מנוכה פעמיים.

על אף שהנושא של מורי חטיבות הביניים לא נמצא בסמכותו הישירה של ארגון המורים, הארגון מתכוון להעלות את הסוגייה על סדר היום. במשרד החינוך ובמשרד האוצר הביעו דאגה כי המשבר עלול להשליך על פתיחת שנת הלימודים כולה. כעת עיני המורים, התלמידים וההורים נשואות לדיון בבית הדין לעבודה.

ממשרד האוצר נמסר: "מדובר בהתנהלות כוחנית ולא חוקית שמוביל רן ארז כשהוא לא בוחל בשום אמצעי – גם לא בשיבוש שגרת הלימודים של תלמידי התיכון שזקוקים לשגרה ויציבות אחרי שנים קשות של קורונה ומלחמה וגם לא בהתנהלות הפוגעת בציבור המורים אותו הוא מייצג".