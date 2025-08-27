ציורי שורדי השבי בכיכר החטופים: תנועה וצבע מתפרץ מהמקום הכי חשוך

תערוכה שנחנכה אתמול (שלישי) בכיכר החטופים במסגרת יום 'ישראל מתייצבת', הקורא להשבת כל החטופים החיים והמתים מרצועת עזה, העניקה מקום לאלו ששבו מהזוועות. בתערוכה מוצגות עבודות אמנות שיצרו שורדי השבי לאחר השבתם. בהצגת התערוכה הצטופף הקהל ברחבה הקטנה, גמע כל מילה וכל צבע.

נושאי הציורים מגוונים. בין היתר, מירב טל ביטאה את החוויה בשבי; אוהד מונרד זכרי, שנחטף כשהיה בן תשע, ביטא חברות שפיתח עם חתול מאז שהושב לישראל; ואילנה גריצווסקי את העצמאות הפנימית שביקשה לשמור גם בשבי, כפי שכתבה בתיאור הציור: "כשהכול נלקח, יש בי חלק שאי אפשר לשבור".

התצפיתנית נעמה לוי, ששוחררה משבי חמאס בינואר 2025, ציירה עץ לצד תבניות מופשטות. "כשהתחלתי לצייר רציתי לבטא המקום שממנו באתי, את השורשים שלי", כתבה. "משם המשכתי אל הרגע שבו הכול השתנה, שבו כל הקווים והצבעים מתנקזים למרכז כהה וסוער, ונראה שאין ממנו דרך החוצה. אבל דווקא מתוך המקום הזה נולדת תנועה חדשה, צמיחה. התפרצות של אור, צבע, חיים. הדבר שהכי הייתי רוצה זה שכולם יחזרו ויוכלו להמשיך, כמו בציור".

ירדן ביבס יצר יצירה לזכר בני משפחתו שנרצחו, אשתו שירי וילדיו כפיר ואריאל. "כשהזמינו אותי ליצור, מיד ידעתי שארצה לפסל פרפרים מחוטי המתכת. פרפרים מסמלים עבורי קודם כל את אריאל המתוק, ויחד איתו את שירי וכפיר האהובים. פרפרים מסמלים גם חופש, אוויר, אור, שמש, עצמאות. החופש התבטא עבורי גם ביכולת ליצור שוב, לעבוד עם הידיים כמו שעשיתי לפני שהכול קרה. דרך הפרפרים אני שולח לשירי, אריאל וכפיר, את אהבתי, וגם דורש חופש לכל החטופים שעדיין בשבי".

מטה המשפחות מסר כי "שורדי השבי משמיעים את קולם באמצעות היצירות, מעשה של חירות, עוצמה וחיים".

בשעה זו מוצגת בכיכר החטופים תערוכת יצירות מקוריות של 11 שורדי שבי, שנוצרו מתוך מסעם האישי והכמיהה לשחרור 50 החטופים והחטופה שנותרו מאחור. לאחר זמן רב שבו חירותם נשללה מהם, שורדי השבי משמיעים כעת את קולם באמצעות יצירות אומנותית – מעשה של חירות, עוצמה וחיים. שורדי השבי שיצירותיהם… pic.twitter.com/rL13k0EeYT — מטה המשפחות להחזרת החטופים והנעדרים (@BringThemHome23) August 26, 2025