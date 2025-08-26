אחותו של הדר גולדין בכיכר: "באנו לכאן כי אבד האמון, הפכנו למדינה מפקירה"

אחרי 690 ימים של מלחמה, ימים ארוכים של מאבק ויום חם של מחאות וחסימות כבישים, כ-200,000 ישראליות וישראלים התייצבו הערב (שלישי) בכיכר החטופים להשמיע את קולם של 50 החטופים והחטופה. איילת גולדין, אחותו של הדר גולדין ז"ל שנפל ונחטף במבצע צוק איתן, נשאה דברים בעצרת: "הדר, שהפך לסמל ההפקרה, יהיה סמל של השבה ותיקון. אם היינו מחזירים אותו, נלחמים בהפקרה, נלחמים שחטופים הם לא נכס שניתן להחזיק בו, כמה חיים היו נחסכים".

עוד הוסיפה גולדין כי "להילחם עליהם ולא להפקיר אותם. זו זכות להילחם על חיילים, אזרחים, נשים וטף שנחטפו מביתם. באנו לכאן כי אבד האמון, הפכנו למדינה מפקירה. אנחנו קוראים להנהגה להפסיק לפעול בשם אינטרסים".

שרון קוניו, אשתו של החטוף דוד קוניו, נאמה: "יש הצעה על השולחן, האמריקנים רוצים שהחטופים יחזרו, הרמטכ"ל אומר שחייבים ללכת לעסקה. אז למה אני לא יכולה להגיד לבנות שלי שאני בטוחה שאבא שלהן יחזור? כי אני בעלת ניסיון. ולמודת אכזבות. ושבורת לב. כי בשעה שהעם דורש עסקה, וכל זרועות הביטחון רוצות עסקה, והעולם רוצה בה: יש כאלה שמטרפדים, יש כאלה שמתנגדים להצלת חיים, יש כאלה שמפקירים ויש כאלה שכבר ויתרו עליהם.

"אבל אני לא מוותרת על דוד שלי, ולא על אח שלו, אריאל, ולא על אף אחד מחמישים החטופים והחטופה. וגם אתם לא. אני פונה, שוב, כמעט בסוף כוחי, למקבלי ההחלטות: חיזרו לשולחן המשא ומתן, קבלו את העיסקה, עיצרו את המלחמה ותביאו לפה את כולם".

אמם של דוד ואריאל קוניו, סילביה קוניו, זעקה אף היא מעל לבמה:"אני סילביה קוניו, אמא של דוד ואריאל קוניו, אמא לא מוותרת בחיים! אני לא מוותרת ואף אחד מפה לא מוותר על אף אחד מ-50 החטופים שצריכים לחזור הביתה עכשיו! את כולם – עכשיו! די!".

אלפים רבים מצטרפים לנקודת היציאה לצעדת משפחות החטופים בסמוך לתחנת סבידור מרכז. קרדיט צילום: שב״פ pic.twitter.com/cASDt8W5FA — מטה המשפחות להחזרת החטופים והנעדרים (@BringThemHome23) August 26, 2025

אופיר ברסלבסקי, אביו של רום ברסלבסקי שעודנו חטוף בעזה, אמר מעל במת העצרת: "ראינו לפני חודש תמונות של הילד שלי גוסס, מעונה וסובל. מאז עבר חודש ולא עושים כלום. לא נתפס. אי אפשר להבין את זה".

נעם פרי, בתו של חיים פרי ז"ל שנרצח בשבי ברצועת עזה וגופתו חולצה, אמרה: "אנחנו לא כאן לבד, אתם כאן איתנו, יצאתם מהבית כדי להגיד לממשלה שאנחנו רוצים את אחינו בבית. הניחו עסקה על השולחן, החזירו את כולם הביתה". עוד הדגישה פרי: "אני רוצה להזכיר – ההחלטה של ממשלת ישראל לחזור להילחם בדצמבר 2023 עלתה בחיים של אבא שלי ושל חמשת החטופים שהיו איתו. ההחלטה להעדיף את ציר פילדלפי באוגוסט 2024 עלתה בחיים של ששת חטופים שנרצחו ברפיח. בזמן שממשלת ישראל תעדפה את המלחמה 42 חטופים נרצחו בשבי".

נירה שרעבי, שורדת הטבח בבארי ואשתו של יוסי שרעבי ז"ל, שנחטף ונרצח בשבי, אמרה: "יוסי שלי נרצח הוא כבר לא יחבק אותי, לא יחבק את הבנות המדהימות שלנו. זהו ערב נוסף שיש עסקה על השולחן ולא התקבלה החלטה. די".

ראשת המועצה אזורית אשכול, מיכל פלג-עוזיהו, נאמה מעל במת העצרת: "בבוקר 7 באוקטובר מועצה אזורית אשכול התעוררה אל חורבן שאף אחד לא דמיין. מאז הרמנו ראש. אבל בכל צעד שאנו עושים אנו יודעים ומרגישים – אין תקומה בלי החזרת החטופים. מצאו את הדרך – היא קשה, והיא כרוכה בפשרות. ביטחון הוא לא רק ניצחון צבאי הוא גם ניצחון רוח האדם. תנו לנו ביטחון בעסקה, עכשיו".

במקביל לישיבת הקבינט, שבועיים אחרי הסכמת חמאס לעסקה חלקית, מאות אלפי הישראלים יצאו לרחוב בדרישה ברורה, את כולם עכשיו. עם דגלי ישראל, שלטי חטופים, וכאב גדול בלב, ההמונים שגודשים את כיכר החטופים, צעירים ומבןגרים מכל רחבי הארץ, מקווים שלא יצטרכו להמשיך להלחם על האחים החטופים שלהם.