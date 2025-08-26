עקב החלטת בג"ץ: המשטרה חזרה מכוונתה להוסיף הגבלות על מצעד הגאווה בחיפה

המשטרה חזרה בה מכוונתה להוסיף הגבלות על מצעד הגאווה והסובלנות, שייערך בחיפה ביום חמישי. זאת בעקבות דיון שנערך היום (שלישי) בבג"ץ בעתירה שהוגשה על ידי האגודה למען הלהט"ב. השופטת דפנה ברק ארז ביקרה בחריפות את המשטרה על כך שלא הגיבה למכתבים של האגודה למען הלהט"ב והאגודה לזכויות האזרח. השופטים בעתירה דרשו מהמשטרה להבהיר לשוטרים שיוצבו בשטח שאין הנחיות אחרות מלבד מה שכתוב ברישיון המצעד, והמשטרה הביעה התחייבות שתפעל לפי ההחלטה.

האגודה למען הלהט"ב: "החלטת בג"ץ מאשרת את המובן מאליו. מצעד גאווה הוא לא תהלוכת עדלאידע, הוא הפגנת מחאה לכל דבר ועניין וחובתה של המשטרה להגן על הזכות הזו ולא לצנזר אותה. כל ניסיון לערער על זכות המחאה וחופש הביטוי, הוא כרסום ביסודות הדמוקרטיים של מדינת ישראל. לא ניתן שישתיקו את הקהילה ולא ניתן שימחקו אותנו".

על פי העתירה, ביום שני, יומיים בלבד לפני המצעד, המארגנים קיבלו לידיהם מסמך "כללים והנחיות למצעד הגאווה חיפה 2025", משוטר המתפקד כמש"ק הקהילה הגאה, ובו הופיעו תנאים חדשים שלא הופיעו ברישיון המצעד, הכוללים הגבלות קיצוניות על חופש ההפגנה והמחאה. המסמך כלל בין היתר איסור להקים "דוכנים פוליטיים" כחלק מדוכני ההסברה, וכן הנחייה "לאסור על הנפת דגלים שעלולים להפר את שלום הציבור" או כאלה "שאסורים על פי חוק". דרישה נוספת במסמך, היא הקצאת שטח מוגדר למחאה, שרק בו יותר להפגין, ויהיה בקרבת נקודת הכינוס. "משטרת ישראל אחראית לשלום הציבור ולאבטחת המצעד, ותאכוף אם הם יופרו", נכתב במסמך

העותרים ביקשו מבית המשפט לקבוע כי ההנחיות בטלות. "המסמך לוקה באי חוקיות מיסודו", נכתב בעתירת האגודה, "מדובר במגבלות קשות וחריגות על חופש הביטוי, ללא בדל של תשתית לקיומה של ודאות קרובה וממשית לפגיעה בביטחון הציבור. למשטרה אין סמכות לקבוע תנאים הנוגעים לתכנים של תהלוכה או עצרת, בשונה מהתנאים הדרושים לאבטחתה, וממילא – אין למש"ק כזה או אחר במשטרה סמכות לקבוע תנאים שונים מאלה שנקבעו במסמך הרשמי".

בתגובה לעתירה, המשטרה הבהירה כי אין בכוונתה למנוע מחאה, וכי לא יחול כל איסור על הקמת דוכנים פוליטיים. עוד טענה המשטרה, כי הכוונה להקצות מתחם מסוים לקיום מחאות בסוף המצעד, הייתה "להפריד בין משתתפי המחאה למשתתפים אשר מתנגדים למחאה ולמצעד ככל שיהיו כאלה, ולמנוע חיכוך בין הצועדים לבין המוחים נגד המצעד במטרה לשמור על שלומם של הצועדים והציבור בכללותו".

במצעד הגאווה שהתקיים בירושלים בחודש יוני, התלקחו עימותים בין צועדים לבין המשטרה. זאת, עקב דרישה של שוטרים לסגור דוכנים שקראו לסיום המלחמה. באותו אירוע, המשטרה אף החרימה דגלים וסימנה בלייזר צועדים שאחזו בשלטי מחאה. בתגובה לעתירות בנושא, שהוגשו לבג"ץ בשנה שעברה, המשטרה התחייבה שלא לאסור על צועדים להניף שלטים "מתריסים" נגד מדיניות ישראל.

מצעד הגאווה יתקיים ב-27.08.2025, יום חמישי, במרכז הכרמל שבחיפה. שדרות מוריה והנשיא ייחסמו החל מ-14:00 ועד 19:30 מצומת כיכר ספר לכיוון גן האם, עד למרכז הכרמל צומת התשבי, כולל הרחובות החוצים את שדרות מוריה.