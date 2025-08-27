נתניהו הצהיר לראשונה בכהונתו: מכיר ברצח העם הארמני

ראש הממשלה בנימין נתניהו אמר הלילה (בין שלישי לרביעי) כי הוא מכיר ברצח העם הארמני, בתשובה לשאלה של העיתונאי האמריקאי ממוצא אשורי, פטריק בט-דיוויד. זו הפעם הראשונה בה ראש ממשלת ישראל אומר זאת בזמן כהונתו. עם זאת, כדי שמדינת ישראל תכיר ברצח העם באופן רשמי נדרשת החלטה בכנסת. נתניהו אמר בראיון שהוא "חושב שעשינו זאת", אך בפועל, כל ההצעות בנושא שהובאו אי פעם להצבעת הכנסת נדחו.

בראיון שנתניהו ערך הלילה בפודקאסט של בט-דיוויד, המראיין שאל את נתניהו: "193 מדינות מכירות בשואה. במדינות מסוימות, אם אתה מכחיש, אתה יכול ללכת לכלא. אבל אם יש מדינה כלשהי שהייתי מצפה שתהיה ברשימת אלה שמכירות ברצח העם הארמני, האשורי והיווני, זו ישראל. למה לא הכרתם?"

נתניהו השיב: "אני חושב שעשינו זאת, אני חושב שהכנסת העבירה החלטה בנושא". אחר כך, כשהמראיין לחץ שההכרה תבוא מטעמו של נתניהו עצמו כראש ממשלת ישראל, אמר נתניהו: "אוקיי, בדיוק עשיתי את זה". בט-דיוויד הודה על כך לנתניהו.

BREAKING! Prime Minister @Netanyahu OFFICIALLY recognizes the Armenian, Assyrian & Greek genocide committed by the Ottoman Empire. pic.twitter.com/fLtsr41YRy — Patrick Bet-David (@patrickbetdavid) August 26, 2025

רצח העם הארמני התרחש בשנים 1915-1924, בזמן מלחמת העולם הראשונה, ונרצחו בו כ-1.5 מיליון ארמנים, לצד כ-750,000 אשורים. האימפריה העות'מנית ריכזה את הארמנים והאשורים, הוציאה אותם להורג, וגירשה את הנשים והילדים למדבר הסורי, שם הם נכלאו במחנות ללא אוכל ומים.

יותר מ-30 מדינות העבירו חוק בבתי הנבחרים שלהן המכיר בזוועות שעברו הארמנים כרצח עם. טורקיה מכחישה את המדיניות המכוונת נגד הארמנים והאשורים. לטענתה, העברת האוכלוסייה בוצעה במסגרת אילוצי המלחמה ולא נעשה ניסיון להשמיד את העם הארמני. אלפי מסמכים, תיעודים, עדויות ואף צילומים מאותם הימים מוכיחים כי טענותיה של טורקיה המודרנית שקריות.

נתניהו היה חבר הממשלה הראשון בהיסטוריה הישראלית שהכיר ברצח העם הארמני. ב-1989, כשכיהן נתניהו כסגן שר החוץ, אמר בדיון בכנסת כי "יש דברים שהם מעבר לפוליטיקה, ויש דברים שהם מעבר לדיפלומטיה. שואות של עמים הם מקרה מובהק של קטגוריה כזאת". מאז נתניהו לא התייחס לכך.

ב-2015, במלאת 100 שנים לרצח העם, נשיא המדינה דאז רובי ריבלין ציין על במת האו"ם בטקס יום השואה הבינלאומי את רצח העם הארמני. אולם כעבור שלושה חודשים דחתה הכנסת הצעת חוק לציון יום רצח העם הארמני. הצעת החוק, שאותה קידם יו"ר 'יש עתיד' יאיר לפיד, נדחתה ברוב של 42 מתנגדים לעומת 21 תומכים.

לפיד אמר אז כי "שנה אחרי שנה מדינת ישראל מתעלמת", והוסיף: "יותר ממיליון איש נרצחו בין 1915 ל-1923. איש לא עשה דבר, וקולו של העולם לא נשמע. ברוך השם, עברו מאז הרבה שנים, אנחנו תבענו וקיבלנו, בצדק גמור, מן העולם הכרה באשמתו בשואת היהודים. אנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו להתעלם מרצח עם אחר, מרצח ילדיו, נשותיו, זקניו. זה לא מוסרי, זה לא הגון ויש לנו מחויבות".