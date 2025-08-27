דובר צה"ל בערבית לתושבי עזה: "פינוי העיר הוא בלתי נמנע – עברו לדרום"

דובר צה"ל בערבית, אל"מ אביחי אדרעי, הוציא היום (רביעי) הודעה חריגה לתושבי רצועת עזה בה הבהיר כי בניגוד לשמועות ברצועה, ניתן לצאת מהעיר עזה בבטחה ולעבור לאזורים רבים ברצועה. זאת, כפי הנראה, במטרה לרוקן את העיר עזה מתושביה לקראת תחילת פעילות צה"ל לכיבושה.

אדרעי כתב כי: "פינוי העיר עזה הוא בלתי נמנע, ולכן כל משפחה שתעבור לדרום תקבל את מירב הסיוע ההומניטרי שעובדים עליו בימים אלה".

#عاجل ‼️بيان مهم إلى سكان قطاع غزة وتحديدًا في مدينة غزة وشمال القطاع بخصوص ما ينشر من إشاعات كاذبة بأنه لا يوجد مكان فارغ في جنوب القطاع لانتقال السكان

⭕️قبيل التحول إلى المرحلة التالية في الحرب أود أن أؤكد بأن هنالك مناطق شاسعة فارغة في جنوب القطاع كما هو الحال في مخيمات… pic.twitter.com/SfApZFZKYb — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) August 27, 2025

עוד הוסיף: "לפני המעבר לשלב הבא במלחמה, אני רוצה להדגיש שיש אזורים רחבים פנויים בדרום הרצועה כפי שקיים במחנות המרכז ובצפון הרצועה. אזורים אלה פנויים מאוהלים. צה"ל סרק את האזורים הללו והם מוצגים בפניכם כדי לעזור לתושבים ככל האפשר. צה"ל התחיל לעבוד על הכנסת אוהלים והכנת אזורים להקמת מרכזי חלוקת סיוע הומניטרי, הקמת קווי מים ועוד (תרגום חופשי – א"ג)".

הודעתו של אדרעי מגיעה לאחר שבשבועיים האחרונים מגויסים עשרות אלפי חיילי מילואים לקראת המהלך שאושר בקבינט המדיני-ביטחוני ובממשלה לכיבוש העיר עזה, זאת למרות הסתייגותו המקצועית של הרמטכ"ל אייל זמיר מהמהלך.

מאז סיום התמרון הראשון בנובמבר 2023, צה"ל פועל בעיר עזה בשיטה של פשיטות, בהן מבצע פעילויות ממוקדות לחיסול מחבלים ותשתיות טרור. הפעולות הללו הביאו לחשיפה של מנהרות רבות, חיסול תשתיות טרור מעל ומתחת לקרקע, וכן חיסול או לקיחה בשבי של מחבלים רבים. עם זאת, הנוכחות של צה"ל באחת הערים הצפופות בעולם אינה קבועה, ומסתכמת לרוב בישיבה בנקודות אסטרטגיות בעיר עזה.

במערכת הביטחון מביעים חשש מפעולה כירורגית לכיבוש העיר, הכוללת מעבר של חיילים רבים בסמטאות הצפופות – דבר העלול להוביל למלכודות ולפגיעה בחיילים רבים. מתחילת התמרון בסוף אוקטובר 2023, נפלו ברצועת עזה 455 חיילים וחיילות.

בימים האחרונים צה"ל העצים את פעילותו ברחבי הרצועה. בפאתי העיר עזה פועלת אוגדה 99, שכוחותיה השמידו מספר עמדות תצפית בימים האחרונים, ופועלים לאיתור והשמדה של תשתיות טרור מעל ומתחת לקרקע. בצפון העיר עזה, כוחות אוגדה 162 נלחמים באזור ג'באליה ובפאתי העיר.

הבוקר הודיע דובר צה"ל כי ביום שישי האחרון כלי טיס חיסל את מפקד מערב עזה בחמאס, המחבל מחמוד אלאסוד. בנוסף, בדרום הרצועה, כוחות אוגדה 36 הפועלים באזור העיר חאן יונס, חיסלו בשיתוף עם חיל האוויר מספר מחבלים במרחב הפעילות והשמידו תשתיות צבאיות מעל ומתחת לקרקע.