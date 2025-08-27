גרמניה, בריטניה וצרפת יפעילו את מנגנון הסנקציות נגד איראן

גרמניה, בריטניה וצרפת צפויות להתחיל מחר (חמישי) בהליך להפעלת מנגנון הסנאפבק נגד איראן – כך דיווחה סוכנות הידיעות רויטרס. המנגנון יחזיר את כל הסנקציות של מועצת הביטחון של האו"ם על איראן כפי שהיו לפני הסכם הגרעין ב־2015. הסנקציות ייכנסו לתוקף בתוך כ־30 יום מרגע הפעלת המנגנון.

על פי רויטרס, שלוש המעצמות האירופיות, המכונות E3, ימשיכו בשיחות עם איראן, אך מקוות כי עצם הפעלת מנגנון הסנקציות יאיץ בה להסכים להתפשר. שלושה דיפלומטים אירופים ודיפלומט מערבי ציינו כי השיחות שנערכו אתמול (שלישי) עם נציגי איראן לא הניבו התחייבויות מוחשיות, אף שהם מעריכים שיש מקום לדיפלומטיה נוספת בשבועות הקרובים.

הדיפלומטים אמרו לרויטרס כי ה־E3 החליטו להתחיל בהפעלת "סנאפבק" של סנקציות האו"ם בעקבות הפרות נטענות של ההסכם מ־2015, שנועד למנוע מטהראן לפתח נשק גרעיני. ההחלטה התקבלה לפני שיפקע התוקף של המנגנון ב־18 באוקטובר.

במקביל, איראן הודיעה כי פקחי הסוכנות הבין־לאומית לאנרגיה אטומית יחדשו את הפיקוח במתקני הגרעין שלה – חודשיים לאחר סיום המלחמה עם ישראל וכחודש לאחר שהכריזה על ניתוק היחסים עם הסוכנות, החלטה שלא יושמה בפועל. בטהראן ציינו כי הפקחים יבקרו בתחנת הכוח בבושהר ובמרכז למחקר גרעיני בטהראן, אך לא יורשו להיכנס למתקנים בנתנז, פורדו ואספהאן – שלטענת ארה"ב וישראל שימשו לתכנית גרעין צבאית והותקפו במלחמה.

על פי הדיווחים, תהליך החזרת הסנקציות יימשך 30 יום, ויכלול מגבלות על המגזרים הפיננסיים, הבנקאיים, האנרגיה והביטחון של איראן. "המשא ומתן האמיתי יתחיל לאחר הגשת המכתב (למועצת הביטחון של האו"ם)", אמר לרויטרס דיפלומט מערבי בעילום שם.

דובר משרד החוץ הגרמני מסר כי הפעלת המנגנון נותרה אופציה עבור ה־E3, בעוד שמשרדי החוץ הבריטי והצרפתי טרם הגיבו. מנגד, טהראן הזהירה מפני "תגובה קשה" אם יוחזרו הסנקציות, ואף איימה לפרוש מהאמנה למניעת הפצת נשק גרעיני.

שר החוץ האמריקני, מרקו רוביו, נפגש בחודש שעבר עם שרי החוץ של צרפת, גרמניה ובריטניה במטרה לתאם עמדות לגבי הפעלת המנגנון. בפגישה סוכם כי אם לא יושג הסכם עד סוף אוגוסט – יופעל המנגנון. נזכיר כי בשנת 2020 ניסה ממשל טראמפ להפעיל את מנגנון הסנאפבק, אך מהלך זה לא הוכר על ידי יתר החותמות על ההסכם, מאחר שארה"ב פרשה ממנו בשנת 2018.

באיראן דוחים את הצעד וטוענים כי אין לו בסיס מדיני או משפטי. גורמים בטהרן שבו ואיימו כי חידוש הסנקציות יגרור צעדים חריפים, בהם פרישה אפשרית מהאמנה למניעת הפצת נשק גרעיני.