החברה הישראלית נמצאת במשבר גדול: חטופים בעזה, מלחמה שנראית ללא קץ, חשש ממשי מהפיכה משטרית, אלפי הרוגים ופצועים בגוף ובנפש, ופילוג הולך ומעמיק בין קבוצות שונות. כל אלה מעידים לא רק על משבר פוליטי, אלא על משבר חברתי ותרבותי עמוק. לצד המאבקים החיוניים על שמירת הדמוקרטיה והגנה על מוסדות המדינה, אנו נדרשים לשאול שאלה עמוקה יותר: כיצד אפשר לקום מן המשבר ולחנך את הדור הבא לערכים שיחזקו את ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית מודרנית, הדואגת לכל אזרחיה? כיצד אפשר להצמיח דור הנהגה ראוי, היודע לשאת את הסתירות הגדולות ולהוליד מתוכן תקווה?

לתשובה על שאלות אלו אפשר לגשת בדרכים רבות. אפשר להציע מבט אחד נוסף, מתוך עומקיו של העולם היהודי – המושג "ישיבה". חז"ל אמרו: "מימיהם של אבותינו לא פרשה ישיבה מהם" (יומא כח). במילים אחרות, בעולם היהודי תמיד התקיימה מסגרת לימודית־קהילתית שבה עוצבה הזהות הרוחנית והתרבותית של הדור הבא. אמנם הישיבות השתנו לא מעט לאורך ההיסטוריה, כשם שהשתנתה היהדות עצמה, אך ניתן ללמוד משהו מהעיקרון העמוק הטמון ברעיון זה.

שפה רעיונית, רוח וערכים

הישיבה החרדית, למשל, איננה רק מוסד לימוד; היא מסגרת חיים שלמה, המעצבּת סדר יום, מבנה חברתי, סולם ערכים ותחושת שליחות. מטרתה להבטיח את הרצף של השקפת העולם החרדית ולבנות את הנהגת הדור הבא. בעולם הציונות הדתית התפתח מודל אחר – ישיבות ההסדר והמכינות הקדם־צבאיות. כאן נשזרים תורה, ציונות ושירות צבאי למסגרת אחת. הישיבה מעניקה לצעירים עולם חברתי מגובש, שפה רעיונית ברורה, רוח וערכים. דור שלם של מנהיגות צמח מתוך מסגרות אלו.

בעומקו של מוסד הישיבה טמון הרעיון הפשוט אך העמוק: כדי לשמר אורח חיים ולהוביל תפיסת עולם, חייבים לעבוד עם צעירים באופן מתמשך ולהצמיח תלמידי חכמים. לשם כך אין די באקדמיה, בצבא או במערכת החינוך הפורמלית. דרושה חוויה מקיפה של חיים משותפים, לימוד ובירור רעיוני.

כך מתנהל כבר שנים רבות החינוך הרוחני והערכי של דור העתיד בישראל. אלא שתמונתו של עולם הישיבות משתקפת כיום גם כאחד מזרמי העומק של המשבר בחברה הישראלית. רבים מהצעירים מתחנכים בתקופת חייהם המשמעותית ביותר במסגרות חרדיות – או במסגרות המחנכות לגאולה משיחית בהשראת הרב קוק ותלמידיו. החינוך הזה אינו מתמצה בלימוד תורה בלבד, אלא משפיע באופן נרחב על אורחות החיים של המדינה כולה.

מנגד, הציבור המבקש לשמור על ערכי הדמוקרטיה – הציבור שיוצא כבר שנים לרחובות כדי להגן עליהם – לא פיתח מסגרות דומות לרעיון הישיבה. עבור ילדיו הוא מסתפק בבתי ספר "רגילים", בטיול אחרי צבא או בלימודים באוניברסיטה. מלבד מסגרות נקודתיות כמו שנת שירות או מכינה, המעניקות לרוב חוויה חד פעמית ומוגבלת בזמן, כמעט שאין מסגרות המשפיעות על השנים המשמעותיות ביותר של גילאי 17 עד 25.

תלמידי החכמים של הדמוקרטיה

כך, חסרה קרקע פורייה להצמחת דור מנהיגות צעיר היודע לשאת על כתפיו את האתגר של מדינה יהודית ודמוקרטית גם יחד. הציבור הדמוקרטי־ליברלי נותר ללא מסלול מקביל, כך נותרים מיותמים תפיסות עולם ועומקים רעיוניים, שאותם הובילו לפני כמאה שנה צעירים חילונים. אותם צעירים מרדו אז בעולם הישיבות כמו גם ברעיון ההתבוללות, והיו ממייסדי התנועה הציונית וממחוללי בניינה של מדינה יהודית ודמוקרטית.

מחאת הרחובות בשנים האחרונות היא מעוררת השראה וחשובה מאין כמותה. אולם לצידה דרושות גם מסגרות קבועות, שיאפשרו לצעירים לשאול שאלות עומק, לברר ערכים, ולחיות אותם הלכה למעשה בשנות ההתבגרות וההתעצבות שלהם. בסיס למסגרות כאלו כבר קיים: בתנועות הנוער החלוציות, בתנועות הבוגרים, במכינות ובמסלולים אקדמיים שונים. אך יש צורך להמשיך לפתח אותו, להעניק לו רוח רעיונית מגובשת, משאבים מתאימים, השפעה ממשית ובעיקר לעודד צעירים להצטרף אליו.

אם ציבור זה יצליח לחזק את המסגרות הקיימות ולהקים נוספות, יוכל למצוא את תלמידי ותלמידות החכמים של החברה הישראלית הדמוקרטית – אותם צעירים שיובילו את המדינה קדימה, מתוך מחויבות עמוקה לערכיה.