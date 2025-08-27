ח'ליל בדאויה נורה למוות בלוד; מתחילת השנה נרצחו 165 ערבים בנסיבות פליליות

ח'ליל בדאויה, בן 32 מלוד, נרצח הלילה (רביעי) בעירו. בדאויה, נשוי ואב לילדים, נורה לאחר שיצא מהמסגד בעיר. הוא פונה במצב אנוש לבית החולים אסף הרופא, שם נאלצו הרופאים לקבוע את מותו. בדאויה למד בצעירותו בבית הספר כרם שלום בעיר.

מוקדם יותר הלילה, צעיר נוסף נפצע מירי בשכונת בילאל שבנצרת. הוא קיבל טיפול רפואי ראשוני ופונה להמשך טיפול בבית החולים.

לפי נתוני ארגון "יוזמות אברהם", מאז תחילת שנת 2025 קיפחו את חייהם 165 ערבים בישראל בנסיבות הקשורות לפשיעה ואלימות. בין הקורבנות: 17 נשים, 162 אזרחים ושני תושבים. מתוך כלל הנרצחים – 140 נורו למוות.