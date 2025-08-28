משפחות חטופים הכריזו על 'ימי הכרעה' בירושלים: "הכתובת: בית רה"מ"

משפחות חטופים הכריזו אמש (רביעי) על החרפת המחאה להסכם לשחרור יקיריהם, באמצעות ימי מחאה מרוכזים נוספים: 'ימים של הכרעה' בירושלים, החל מרביעי הבא, 3 בספטמבר.

"החל מיום רביעי הבא נרעיד את המדינה למען מטרה אחת בלבד – סיום המלחמה והחזרת כל החטופים" אמרה ויקי כהן, אימו של החטוף נמרוד כהן. "לא ייתכן שנגיע ליום ה-700 בלי עסקה".

ענת אנגרסט, אימו של החטוף מתן אנגרסט: "אני לא ישנה כמעט שנתיים, גם אתה ראש הממשלה ושרי הממשלה תפסיקו לישון. זה הזמן של אזרחי ישראל לעלות לירושלים ולהכריע".

לפני ההכרזה כתבה אנגרסט ברשת X: "מסתבר שעצרות ענק לא מספיקות. כשזה קורה בתל אביב, נוח למקבלי ההחלטות להתעלם ולבלות במסעדה".

מהתארגנות 'משמרת 101' להשבת החטופים נמסר: "אנו בימים קריטיים של הכרעה ולכן הכתובת ברורה: בית ראש הממשלה. ברצותו – יחזרו החטופים והמלחמה תסתיים. כשנגיע אליו, נשב מול חלונו ונדרוש את סיום המלחמה והחזרת כולם כולל כולם. אזרחיות ואזרחי ישראל, זה הזמן לעלות לירושלים". נמסר שבהמשך יהיו עדכונים נוספים על פרטי היום.