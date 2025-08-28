דבר העובדים בארץ ישראל
menu
hebrew arabic english
יום חמישי ד' באלול תשפ"ה 28.08.25
הרשמה ל"דבר היום"
28.8°תל אביב
  • 23.7°ירושלים
  • 28.8°תל אביב
  • 27.6°חיפה
  • 28.5°אשדוד
  • 26.0°באר שבע
  • 28.0°אילת
  • 29.8°טבריה
  • 23.9°צפת
  • 28.4°לוד
  • IMS הנתונים באדיבות השירות המטאורולוגי הישראלי
שלחו לנו מידע
histadrut
Created by rgb media Powered by Salamandra
© כל הזכויות שמורות לדבר העובדים בארץ ישראל

משפחות חטופים הכריזו על 'ימי הכרעה' בירושלים: "הכתובת: בית רה"מ"

המשפחות קראו לציבור להגיע לימי מחאה בבירה החל מ-3 בספטמבר. אימו של החטוף מתן אנגרסט: "כשעצרות ענק קורות בתל אביב, נוח למקבלי ההחלטות להתעלם ולבלות במסעדה"

ויקי כהן (מימין) וענת אנגרסט בהכרזה על 'ימי ההכרעה' בהצהרה מחוץ לבית ראש הממשלה בירושלים, 27 באוגוסט 2025 (צילום: יונתן זינדל/פלאש90)
ויקי כהן (מימין) וענת אנגרסט בהכרזה על 'ימי ההכרעה' בהצהרה מחוץ לבית ראש הממשלה בירושלים, 27 באוגוסט 2025 (צילום: יונתן זינדל/פלאש90)
עדכון אחרון: 28.08.2025 | 7:33

משפחות חטופים הכריזו אמש (רביעי) על החרפת המחאה להסכם לשחרור יקיריהם, באמצעות ימי מחאה מרוכזים נוספים: 'ימים של הכרעה' בירושלים, החל מרביעי הבא, 3 בספטמבר.

"החל מיום רביעי הבא נרעיד את המדינה למען מטרה אחת בלבד – סיום המלחמה והחזרת כל החטופים" אמרה ויקי כהן, אימו של החטוף נמרוד כהן. "לא ייתכן שנגיע ליום ה-700 בלי עסקה".

ענת אנגרסט, אימו של החטוף מתן אנגרסט: "אני לא ישנה כמעט שנתיים, גם אתה ראש הממשלה ושרי הממשלה תפסיקו לישון. זה הזמן של אזרחי ישראל לעלות לירושלים ולהכריע".

לפני ההכרזה כתבה אנגרסט ברשת X: "מסתבר שעצרות ענק לא מספיקות. כשזה קורה בתל אביב, נוח למקבלי ההחלטות להתעלם ולבלות במסעדה".

מהתארגנות 'משמרת 101' להשבת החטופים נמסר: "אנו בימים קריטיים של הכרעה ולכן הכתובת ברורה: בית ראש הממשלה. ברצותו – יחזרו החטופים והמלחמה תסתיים. כשנגיע אליו, נשב מול חלונו ונדרוש את סיום המלחמה והחזרת כולם כולל כולם. אזרחיות ואזרחי ישראל, זה הזמן לעלות לירושלים". נמסר שבהמשך יהיו עדכונים נוספים על פרטי היום.

דבר היום כל בוקר אצלך במייל
על ידי התחברות אני מאשר/ת את תנאי השימוש באתר
מדורים
אודות
קהילה
דבר היום
כל בוקר אצלך במייל
אני מאשר/ת את תנאי השימוש באתר
© כל הזכויות שמורות לדבר העובדים בארץ ישראל
histadrut
Created by rgb media Powered by Salamandra
פעמון

כל העדכונים בזמן אמת

הירשמו לקבלת פושים מאתר החדשות ״דבר״

נרשמת!