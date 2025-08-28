דבר העובדים בארץ ישראל
יום חמישי ד' באלול תשפ"ה 28.08.25
צבא וביטחון

דיווחים בסוריה: כוחות קרקעיים של צה"ל פעלו הלילה בפאתי דמשק

לפי הדיווחים, מיום שלישי מורגשת תנועה ערה של כוחות צה"ל סביב מתקן ביטחוני בעיר כיסווה שבפרברי דמשק | כוחות קרקעיים של צה"ל תקפו את המתקן לאחר שאנשי משטר א-שרע מצאו בו מכשירי האזנה ומעקב | בישראל לא אישרו רשמית את הדיווחים

כלי טיס באזור כיסווה שבפרברי דמשק (צילום: מתוך רשתות חברתיות, שימוש לפי סעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים)
כלי טיס באזור כיסווה שבפרברי דמשק (צילום: מתוך רשתות חברתיות, שימוש לפי סעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים)
דבר
עדכון אחרון: 28.08.2025 | 8:50
נושאים קשורים:

לפחות 15 תקיפות אוויריות, נחיתה של מסוקים ופעילות של כוחות קרקעיים של צה"ל סמוך לדמשק, כך עולה ממספר דיווחים לפנות בוקר (חמישי) במספר כלי תקשורת ערביים, בהם סוכנות הידיעות הסורית "סאנא", ערוץ אלג'זירה וכלי תקשורת נוספים. ישראל לא התייחסה רשמית לפעולה, אך שר הביטחון ישראל כ"ץ רמז למעורבות בתקיפה כשכתב הבוקר: "כוחותינו פועלים בכל זירות הלחימה יום וליל למען ביטחון ישראל".

לפי הדיווחים, ישראל תקפה מתקן ביטחוני באזור העיר אל כיסווה, דרומית לדמשק, והרגה לפחות 6 חיילים סורים לאחר שכוחות קרקעיים ישראלים הגיעו למקום באמצעות מסוקים.

תקיפה הישראלית לכאורה, מגיעה לאחר שביום שלישי האחרון אנשי משטר א-שרע גילו מכשירי האזנה ומעקב במתקן הביטחוני בכיסווה, ופעלו כדי להסיר ולהשמיד אותם. לפי הדיווחים, בלילה שבין שלישי לרביעי החלו התקיפות באמצעות כטב"מים ומסוקים, ותנועה ערה של כלי טיס הורגשה באזור לאורך כל היום.

בלילה שבין רביעי לחמישי נחתו חיילים ישראלים, כך לפי הדיווחים, תקפו את המתקן והרגו לפחות 6 חיילים סורים, ובמשך שעות ארוכות כלי טיס ישראלים נעו במרחב וירו במי שניסה להתקרב למתקן.

באירוע נפרד עליו דווח בתקשורת הסורית, ישראל הנחיתה מספר מסוקים באזור א-סווידאא' שבדרום סוריה, במחוז בו נמצא הר הדרוזים ובו הקהילה הדרוזית סבלה מתקיפות חוזרות ונשנות של משטר א-שרע. יש לציין שכבר שבועות ארוכים קיימת נוכחות ישראלית באזור א-סווידאא', כך לפי דיווח של רונן ברגמן בידיעות אחרונות.

תגיות:
