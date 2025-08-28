שחקן הקולנוע, התיאטרון והטלוויזיה רמי הויברגר הלך לעולמו בגיל 61

שחקן הקולנוע, התיאטרון והטלוויזיה רמי הויברגר הלך לעולמו הבוקר (חמישי) לאחר מאבק במחלת הסרטן. מועד הלווייתו עדיין לא פורסם.

הויברגר, גרוש ואב לארבעה ילדים, הוא יליד 1963 שהתגורר בתל אביב רוב חייו והחל בקריירת המשחק שלו אחרי לימודים בבית הספר ״ניסן נתיב״, אותם השלים ב-1989. הוא הצטרף מיד לאחר מכן לתיאטרון הקאמרי ושיחק ב״מקבת׳״ ו״גם הוא באצילים״. בהמשך העלה הצגת יחיד ״תעתועון״ על פי ספרו של יצחק בן-נר, שהגיעה גם היא לקאמרי. הוא השתתף גם בהצגה ״החולה המדומה״.

במשך השנים הופיע בהצגות: "קן הקוקיה", "המלט", "מחכים לגודו", "שלוש אחיות", "העלמה ז'ולי", "תעתועון", "חמץ", "שבעה", "השחף", "פופקורן", "שתי טיפות מים", "קופסה שחורה", "מלחמה" ו"הבוגד הקטן".

את קריירת הקולנוע והטלוויזיה שלו החל עוד לפני לימודי המשחק, בסרטו של יהודה ברקן מ-1985 "קומפוט נעליים", שיחק במחזמר הטלוויזיוני "פיגומים" בטלוויזיה הישראלית ב-1987, ובשנת 1991 בסרט "שרה אהרונסון" בבימויה של אורנה בן דור.

בין השנים 1993–1997 השתתף בתוכנית "החמישייה הקאמרית", שם שיחק לצד קרן מור, שי אביבי, דב נבון ומנשה נוי. התכנית, מהראשונות שעלו בטלוויזיה המסחרית בישראל ב-1993, כללה מערכונים קצרים שהיו סאטיריים בחלקם. הויברגר בלט כבר בעונה הראשונה שלה, ואחד המערכונים הזכורים, בו שיחק את רוצח ראש הממשלה יגאל עמיר בתאו בבית הכלא כשהוא מספר בהנאה על החנינה שיקבל בעתיד, הפך במרוצת השנים בעיני רבים לנבואת זעם.

ב-1993 גילם את יוסף באו בסרטו של סטיבן ספילברג "רשימת שינדלר"; וגילם את גבריאל בסרטו של חגי לוי "שלג באוגוסט". ב-1995 גילם את נועם בסרטו של רוני ניניו "שחקנים", ב-1996 גילם את קלאודיו בסרטם של ארנה ויוחנן רביב "כלבים לא נובחים בירוק". ב-1999 גילם את סא"ל אלון שגיב ("קרמבו") בסרט הפולחן של דרור שאול "מבצע סבתא".

בשנת 2000 השתתף בסדרת הדרמה "הבורגנים" ששודרה בערוץ 2. ב-2003 גילם את בחו בסרטו של דובר קוסאשווילי "מתנה משמיים". ב-2004 שיחק בסרט "לנצח עם מיקי ברקוביץ'". ב-2006 גילם את מוישה ולדמן בסרטו של חנן פלד "מכתבים לאמריקה". באותה שנה השתתף בתור פאנליסט בתוכנית הטלוויזיה "מועדון לילה".

ב-2007 גילם את עצמו בסדרת הטלוויזיה "בשורות טובות"; גילם את אדון ליבוביץ' בסרט "הבוגד הקטן" ושיחק בסדרה "להוציא את הכלב". ב-2008 גילם את מיכאל נוימן בסדרת הדרמה "בטיפול" ב-2010 שיחק גם בסדרת הטלוויזיה "הבורר", וב-2011 ב״ילדי ראש הממשלה״.

ב-2014 שיחק בסרט השווייצרי "שחר", בשנת 2015 שיחק בסרט "מה כבר יכול לקרות?!" בתפקיד פקח-משנה שלום פרנקו. בשנת 2017 השתתף בסרט הטלוויזיה "האיש שניסה למנוע מלחמה / נסיונותיו של לוי אשכול למנוע את מלחמת ששת הימים". הויברגר גילם שם את דמותו של משה דיין.

שיחק בתפקידים גם בסדרות הטלוויזיה ״הכל דבש״, חיים אחרים״, ״קופה ראשית״, ״מנאייכ״, ״סטוקהולם״ ו״נורמלי״. בשנת 2021 השתתף בסרט "הבית ברחוב פין". בשנת 2023 גילם בשנית את משה דיין בסרטו הבינלאומי של גיא נתיב "גולדה", לצד הלן מירן.