מועצת הביטחון תצביע על הצעה צרפתית ליציאת יוניפי"ל מלבנון בסוף 2026

מועצת הביטחון של האו"ם צפויה להצביע היום (חמישי) על הצעת החלטה לסיום המנדט של יוניפי"ל בלבנון בסיום 2026, לאחר יותר מארבעה עשורים.

שני דיפלומטים במועצה אמרו לסוכנות הידיעות AP שארצות הברית, שדרשה לסיים את מנדט יוניפי"ל תוך שנה, לא התנגדה להצעת הצרפתית לסיימו תוך 16 חודשים, ב-31 בדצמבר 2026. הדבר מאותת שההצעה תאושר, אם כי לפי הדיפלומטים לא ברור אם ארצות הברית תצביע בעד ההחלטה או תימנע.

בממשל טראמפ מעוניינים לסיים את מנדט יוניפי"ל, ומתייחס לארגון כבזבוז כסף וכמה שמעכב את השבת השליטה הביטחונית המלאה לצבא לבנון. ממשלת לבנון, לעומת זאת, אומרת שכוחותיה עדיין לא מסוגלים לשליטה מלאה. באירופה, במיוחד בצרפת ואיטליה, התנגדו לנסיגה מהירה של יוניפי"ל, בטענה שאם צבא לבנון לא יהיה מוכן למשמה הדבר עלול ליצור ואקום שחיזבאללה יוכל לנצל.

יוניפי"ל (UNIFIL, United Nations Interim Force In Lebanon), כוח האו"ם בלבנון, נוסד כדי לפקח על נסיגת חיילי צה"ל מדרום לבנון אחרי מבצע ליטני ב-1978. משימתו הורחבה בעקבות מלחמת לבנון השנייה ב-2006.

לפי ההצעה תהליך הסגתם של יותר מ-10,000 אנשי יוניפי"ל, מספר הכולל את החיילים ואת הצוותים האזרחיים, יחל באופן מיידי בהתייעצות עם ממשלת לבנון. ההצעה אומרת שהמטרה היא שממשלת לבנון תהיה "הגורם היחיד שמספק ביטחון" בדרום לבנון. ההחלטה קוראת גם לישראל להסיג את כוחותיה שעדיין פרוסים בדרום לבנון.

לפי ההצעה, במהלך שנת הנסיגה ביוניפי"ל יוכלו להציע שירותי ביטחון וסיוע לצוות האו"ם, לשמור על מודעות מצבית למה שמתרחש בסביבת מתקני יוניפ"יל, ולתרום להגנת אזרחים והעברת סיוע הומניטרית בבטחה "בגבולות היכולת". ההצעה קוראת לקהילה הבינלאומית "להגביר את התמיכה" בצבא לבנון, כולל "בחומרים, בציוד ובכסף".