דבר העובדים בארץ ישראל
menu
hebrew arabic english
יום חמישי ד' באלול תשפ"ה 28.08.25
הרשמה ל"דבר היום"
29.7°תל אביב
  • 28.9°ירושלים
  • 29.7°תל אביב
  • 28.3°חיפה
  • 29.3°אשדוד
  • 31.5°באר שבע
  • 37.8°אילת
  • 33.7°טבריה
  • 27.5°צפת
  • 30.8°לוד
  • IMS הנתונים באדיבות השירות המטאורולוגי הישראלי
שלחו לנו מידע
histadrut
Created by rgb media Powered by Salamandra
© כל הזכויות שמורות לדבר העובדים בארץ ישראל
עבודה

עובדי חברת החשמל הותקפו בירי בערערה בנגב; 14 חשודים נעצרו

העובדים הותקפו בלילה בזמן שעבדו על תיקון תשתיות; על פי החשד מדובר בפעולת נקם שמטרתה לפגוע בתשתיות, במסגרת סכסוך בין משפחות | יו"ר הוועד הורה לעובדי החברה שלא ייכנסו לאזורים בסיכון ללא מעטפת ביטחונית

החשודים בירי (צילום: משטרת ישראל)
החשודים בירי (צילום: משטרת ישראל)
ניצן צבי כהן
ניצן צבי כהן
כתב לענייני עבודה
צרו קשר עם המערכת:
עדכון אחרון: 28.08.2025 | 13:46
נושאים קשורים:

עובדי חברת חשמל הותקפו הלילה (בין רביעי לחמישי) ביריות בשעה שעבדו על תיקון תשתיות החשמל סמוך ליישוב ערערה בנגב. אחד העובדים נפצע באורח קל מן הרסיסים ונזקק לטיפול רפואי.

העובדים חולצו מהמקום על ידי שוטרי מחוז הדרום לצד מסתערבים ממג"ב ובסיוע מסוק משטרתי. בעקבות התקיפה נעצרו 14 חשודים בשנות ה-20 לחייהם, בחשד שפתחו בירי במטרה להפריע לעבודות שהתבצעו בסמוך למתחם של משפחה, על רקע סכסוך בין משפחות ביישוב. במשטרה הסבירו כי במסגרת הסכסוכים בין המשפחות בפזורה הבדואית, נרשמות בתקופה האחרונה פעולות נקם הכוללות פגיעה בתשתיות חיוניות, בדגש על אספקת החשמל לשכונות מגורים.

יו"ר ועד העובדים בחברת חשמל, יהודה גן-אל הורה לעובדי החברה שלא ייכנסו לעת עתה לאזורים מועדים לפורענות, בנגב ובמקומות אחרים, ללא מעטפת ביטחונית ראויה שיספקו הצבא או המשטרה. "לא נאפשר לסכן את עובדי חברת החשמל", אמר.

תגיות:
מדורים
אודות
קהילה
דבר היום
כל בוקר אצלך במייל
אני מאשר/ת את תנאי השימוש באתר
© כל הזכויות שמורות לדבר העובדים בארץ ישראל
histadrut
Created by rgb media Powered by Salamandra
פעמון

כל העדכונים בזמן אמת

הירשמו לקבלת פושים מאתר החדשות ״דבר״

נרשמת!