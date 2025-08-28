עובדי חברת החשמל הותקפו בירי בערערה בנגב; 14 חשודים נעצרו

עובדי חברת חשמל הותקפו הלילה (בין רביעי לחמישי) ביריות בשעה שעבדו על תיקון תשתיות החשמל סמוך ליישוב ערערה בנגב. אחד העובדים נפצע באורח קל מן הרסיסים ונזקק לטיפול רפואי.

העובדים חולצו מהמקום על ידי שוטרי מחוז הדרום לצד מסתערבים ממג"ב ובסיוע מסוק משטרתי. בעקבות התקיפה נעצרו 14 חשודים בשנות ה-20 לחייהם, בחשד שפתחו בירי במטרה להפריע לעבודות שהתבצעו בסמוך למתחם של משפחה, על רקע סכסוך בין משפחות ביישוב. במשטרה הסבירו כי במסגרת הסכסוכים בין המשפחות בפזורה הבדואית, נרשמות בתקופה האחרונה פעולות נקם הכוללות פגיעה בתשתיות חיוניות, בדגש על אספקת החשמל לשכונות מגורים.

יו"ר ועד העובדים בחברת חשמל, יהודה גן-אל הורה לעובדי החברה שלא ייכנסו לעת עתה לאזורים מועדים לפורענות, בנגב ובמקומות אחרים, ללא מעטפת ביטחונית ראויה שיספקו הצבא או המשטרה. "לא נאפשר לסכן את עובדי חברת החשמל", אמר.