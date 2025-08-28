העיתונאי דן מרגלית הלך לעולמו בגיל 87

העיתונאי והמגיש הוותיק דן מרגלית הלך היום (חמישי) לעולמו, והוא בן 87, כך פרסמה בתו שירה מרגלית. מרגלית כתבה בפוסט ברשת X: "אבא שלנו, העיתונאי דן מרגלית, 87, הלך לעולמו בחיק משפחתו בביתו בת״א לאחר מחלה. איש משפחה, אוהב אדם, עיתונאי ואיש ספר, ציוני ואוהב את ישראל בכל נימי נפשו".

מרגלית, נשוי לליאורה ואב לשלוש בנות, נולד וגדל בתל אביב, והיה מאושיות התקשורת בישראל. הוא התפרסם בשנות ה-70 כאשר חשף כשליח 'הארץ' בוושינגטון את חשבון הדולרים שהחזיק ראש הממשלה דאז יצחק רבין בניגוד לתקנות, והביא להתפטרותו.

לאחר מכן הפך לאחר מהמנחים הקבועים של התוכנית 'ערב חדש' משנת 1982 עד לירידתה משידור ב-2018. הוא מונה לעורך 'מעריב' ב-1992, אך פרש לאחר חצי שנה בלבד. לאורך שנות התשעים הנחה את התוכנית 'פופוליטיקה'.