מאות מיליוני שקלים יקוצצו ממשרדי הממשלה כדי לממן אבטחה במוסדות חינוך

הממשלה צפויה לאשר ביום ראשון הקרוב קיצוץ רוחבי בסך 285 מיליון שקלים בתקציבי המשרדים לצורך אבטחת מוסדות חינוך. שיעור הקיצוץ הוא 0.6% מתקציבי המשרדים.

כחלק מהקיצוץ, תחום פיתוח התחבורה יקוצץ בכ-69 מיליון שקלים, משרד החינוך יקוצץ ב-37 מיליון שקלים, לצד 30.6 מיליון שקלים קיצוץ בהשכלה הגבוהה. משרד הרווחה יקוצץ בכ-27 מיליון שקלים, משרד הבריאות בכ-23 מיליון שקלים, ועשרות מיליוני שקלים נוספים יקוצצו בתקציבי פיתוח של המשרדים השונים.

הפער התקציבי במימון מוסדות החינוך נוצר לאחר שהשר לביטחון לאומי איתמר גביר קבע שמשרדו לא יממן את אבטחת מוסדות החינוך, על אף שהוקצה סכום עבור המשרד למטרה זו. שר החינוך יואב קיש (הליכוד) התייצב לצד בן גביר וטען שאם משרד האוצר לא יקצה תקציב נוסף לאבטחת מוסדות החינוך, שנת הלימודים הקרובה לא תיפתח.

למעשה, התקציב ישתנה כדי לתקצב הוצאה ציבורית הכרחית שכבר תוקצבה. מסגור ההחלטה להחיל קיצוץ רוחבי לצורך "מציאת" 285 מיליון השקלים כקיצוץ לצורך אבטחת מוסדות החינוך ולא לצורך כיסוי חריגה תקציבית של המשרד לביטחון לאומי מכיל קבלה של גרסת בן גביר לסוגיית האבטחה.

החלטה צפויה לבוא לאישור הממשלה, לאחר שכבר החליטה בשבוע שעבר על קיצוץ רוחבי של 3.3% בשנת 2026, בעיקר לצורכי ביטחון בלתי מתוכננים לשנת 2025. לצד הקיצוץ הרוחבי אושרה בהחלטה זו גם הגדלה של כ-31 מיליארד שקלים בתקציב המדינה, והגדלה של תקרת הגירעון הממשלתית ל-2025 מ-4.9% מהתוצר ל-5.2% מהתוצר.

במידה והקיצוץ יאושר הוא יעבור לאישור ועדת הכספים ומליאת הכנסת, ועשוי לעבור יחד עם שינוי תקציב 2025, הכולל הגדלה של תקציב הביטחון ושימוש בכספים קואליציוניים בלתי מנוצלים.