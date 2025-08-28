צה״ל: שני מרכזי חלוקת סיוע חדשים ייפתחו בימים הקרובים בדרום רצועת עזה

דובר צה״ל הודיע כי במסגרת המאמצים להכנסת סיוע הומניטרי לרצועה ובהתאם להנחיית הדרג המדיני, בימים הקרובים תסתיים הקמת שני מרכזים נוספים לחלוקת מזון וסיוע הומניטרי בדרום רצועת עזה.

עם סיום העבודות של צה״ל, יופעלו בסך הכל חמישה מרכזי חלוקת מזון על-ידי החברה האזרחית האמריקאית. מתחם החלוקה בשכונת תל סולטן יוחלף בשני המתחמים החדשים שמוקמים בימים אלו, במטרה לשפר את המענה ואת בטיחות החלוקה.

החל מסוף חודש מאי ועד כה, חולקו בארבעת מתחמי החלוקה יותר מ-2.3 מיליון חבילות מזון שבועיות למשפחות.

צה״ל הוסיף כי באמצעות מתפ״ש ובהתאם להנחיות הדרג המדיני, יימשך מענה הומניטרי ברצועת עזה, ״תוך נקיטת מירב המאמצים הנדרשים על מנת להבטיח חלוקת מזון סדורה לתושבי רצועת עזה, ולוודא שהסיוע ההומניטרי לא יגיע לידי ארגון הטרור חמאס״.