יום חמישי ד' באלול תשפ"ה 28.08.25
מלחמה בישראל

חיל האוויר תוקף מטרות של החות׳ים בתימן, דיווח על יותר מ-10 תקיפות בצנעא

כלי תקשורת ערביים דיווחו כי "התקיפות כוונו לעמדות של חות'ים במערב צנעא ולבתים בהם הסתתרו מנהיגי הארגון", בישראל אישרו שהיה ניסיון לפגוע בבכירים | השר כ״ץ: ״מי שירים יד על ישראל - ידו תיגדע״

תקיפת חיל האוויר בתימן (צילום: רשתות חברתיות)
עדכון אחרון: 28.08.2025 | 17:42
    חיל האוויר תוקף מטרות של המורדים החות'ים בתימן. רשת "אל-מיאדין" הלבנונית, המזוהה עם חיזבאללה, דיווחה על יותר מ-10 תקיפות בבירה צנעא. התקיפה אירעה בזמן נאומים של מנהיגי הארגון.

    בישראל מסרו שבין יעדי התקיפות היה גם מפגש בכירים חות'ים. ערוץ הטלוויזיה הסעודי "אל-חדת'" דיווח מפי מקורות כי "התקיפות כוונו לעמדות של חות'ים במערב צנעא ולבתים בהם הסתתרו מנהיגי הארגון".

    התקיפות אושרו על-ידי שר הביטחון ישראל כ"ץ, ביחד עם הרמטכ"ל רב-אלוף אייל זמיר והפיקוד הבכיר של צה"ל. כ״ץ הוסיף: "כפי שהזהרנו את החות'ים בתימן: אחרי מכת החושך באה מכת בכורות. מי שירים יד על ישראל – ידו תיגדע".

