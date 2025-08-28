עשרת אלפים תושבים לא שבו לקריית שמונה: נתוני חזרת המפונים ערב תחילת הלימודים

80% מתושבי היישובים המפונים בצפון והדרום, שסיימו את הפינוי בקיץ, צפויים לחזור בקרוב לביתם. עיריית מטולה, קיבוץ מנרה וקיבוץ נחל עוז, שהמדינה סירבה להאריך את הפינוי עבורם, נתוני החזרה הם כ-40% בלבד.

כמעט כל תושבי שלומי שבו הביתה

ערב פתיחת שנת הלימודים, תמונת המצב בצפון היא ש-80% מתושבי היישובים שפונו בתחילת המלחמה שבו לביתם. לפי נתוני מטה 'תנופה לצפון' שפורסמו בתחילת השבוע, ב-17 יישובים נרשמו אחוזי החזרה המשמעותיים ביותר, עם יותר מ-85%. בין היישובים, העיר שלומי, קיבוץ סאסא, קיבוץ דן, דפנה ויפתח. בעיר שלומי מדווחים על חזרה כמעט מלאה של התושבים וכך גם בעג'ר ובסאסא. בקריית שמונה, עיריית מטולה וקיבוץ מנרה והמושב שתולה נרשמו נתוני החזרה פחותים מ-70%. במנרה ומטולה כ-40% חזרו לביתם ובקריית שמונה 60% חזרו לביתם. המשמעות היא שבקריית שמונה מתגוררים עשרת אלפים תושבים פחות מהתקופה שלפני פרוץ המלחמה.

על פי דיווחי משרד החינוך, בית הספר היישובי במטולה ייסגר. ילידי היישוב יירשמו מחדש לבתי ספר בקריית שמונה או במועצות האזוריות הצמודות לאזור. שני הגנים שהופעלו במטולה יאוחדו לגן משותף, למשך שנת הלימודים הנוכחית לפחות. בקריית שמונה, רבע מהילדים ובני הנוער לא חזרו לעיר, בית ספר אחד נסגר במהלך 2024, ומספר גנים ייצטרכו להתאחד. איחוד גנים נעשה גם במספר קיבוצים צמודי הגדר בגליל העליון, שאחוזי החזרה שלהם נעים בין 60%-80%.

על רקע הנתונים, השר לשיקום הצפון והעוטף, זאב אלקין, הצהיר לפני כשבועיים שישקול להקים מנהלת לשיקום הצפון. אלקין טוען שהמדינה מעריכה שכ-15% מתושבי הצפון לא יחזרו לביתם בתקופה הקרובה. "אי אפשר להמשיך במצב הנוכחי", אמר אלקין בוועדת הכלכלה של הכנסת. הוא הביע חשש ששיקום איטי שהשיקול המרכזי לחזרתם תלוי בשיקום.

95% מתושבי רעים חזרו לביתם

שמונה יישובים בעוטף, שפונו עד סוף יוני 2025, נדרשו לחזור לביתם בקיץ עם ביטול המניעה הביטחונית מכלל היישובים העוטף. ביניהם, קיבוץ נחל עוז, רעים, נתיב העשרה, עין השלושה, ניר יצחק, כרם שלום, סופה ונירים. קיבוצים מפונים נוספים, כגון בארי וכפר עזה, לא יכולים לחזור עדיין בגלל הנזק הכבד שנגרם ב-7 באוקטובר ובמלחמה בכלל. יחד עם זאת, בשבעה מתוכם נרשמו נתוני חזרה גבוהים של יותר מ-85%. בקיבוץ רעים בלבד חזרו יותר מ-95% מהתושבים.

קיבוץ נחל עוז חריג בהשוואה לשאר היישובים בעוטף, עם נתוני חזרה של 45%. הנהגת הקיבוץ מעריכה שבזמן הקרוב כ-50% מהתושבים יחזרו לביתם. בשבוע שעבר, בג"ץ דחה את עתירת הקיבוץ להאריך את תקופת הפינוי, בטענה שאין זה מקומו להתערב בהחלטת הממשלה – שקבעה שחזרתם של כלל יישובי העוטף אפשרית.