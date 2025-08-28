יורובאסקט 2025: נבחרת ישראל ניצחה את איסלנד במשחק הראשון שלה

נבחרת ישראל פתחה היום (חמישי) את יורובאסקט 2025 ברגל ימין עם ניצחון 71:83 על איסלנד. רומן סורקין הוביל את הנבחרת עם משחק יוצא דופן של 31 נקודות, בעוד שדני אבדיה קלע 20 נקודות. המשחק הבא של הנבחרת של אריאל בית הלחמי, יתקיים במוצאי שבת ותשחק מול היריבה פולין ב-21:30.

בחמישייה הפותחת שיחקו ים מדר, יובל זוסמן, דני אבדיה, תומר גינת ורומן סורקין. הסנטר היה הראשון להיכנס למשחק בנבחרת, עם סיומות יפות בצבע. אבדיה נכנס לעניינים עם שתי הטבעות אגרסיביות. מנגד, טריגבי הלינסון סיים מהלכים בצבע ומדר הוסיף שלשה משלו וחתם את הרבע ב-19:23 לטובת נבחרת ישראל.

הרבע השני נפתח לא טוב התקפית מצד שתי הנבחרות. אריאל בית הלחמי חזר לחמישייה הפותחת, ונקודות מהירות שקלעו סורקין וזוסמן קבעו 25:32. האיסלנדים הזעיקו פסק זמן, וחזרו להפעיל את הלינסון בצבע וצימקו לנקודה, לפני שקליעות עונשין של איתי שגב חתמו את המחצית ב-32:36 לטובת ישראל.

הנבחרת חזרה מחדרי ההלבשה אחרת לגמרי. סורקין קלע שמונה נקודות מהירות, כולל שתי שלשות. אבדיה הוסיף מהלך אגרסיבי, ומדר קבע מהקו יתרון שיא של 17 אחרי ריצת 2:15. האיסלנדים סגרו לאט את ההפרש, בעיקר מקו העונשין ועד 52:60 נקודות בלבד. גם את הרבע האחרון סורקין פתח עם שלשה חשובה. אבדיה חזר לתקוף את הטבעת באגרסיביות, ולאחר מכן מצא את הסנטר לאלי-הופ אדיר, שקבע 56:69. ישראל איבדה מעט את הריכוז ואיסלנד הצליחה לצמק חזרה לעשר הפרש, אך לא מעבר לכך – 71:83 בסיום.

קלעו לישראל: סורקין (9/12 ל-2, 4/7 ל-3) 31, אבדיה (10/12 מהקו) 20, גינת (6 ריבאונדים, 6 אסיסטים) ומדר (6 אסיסטים) 7 כל אחד, זוסמן 6, מנקו 4, טימור 3, קרינגטון ושגב 2 כ"א, פלטין 1. כן שותף: לוי.