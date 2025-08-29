מיצג מחאה להעלאת המודעות למצבה של היימנוט קסאו יתקיים בתל אביב

פעילים יקימו בראשון הקרוב מיצג להעלאת המודעות למצבה של היימנוט קסאו בכיכר הבימה בתל אביב, שנה וחצי לאחר היעלמותה של הילדה בת ה-10 מביתה במרכז הקליטה בצפת.

קסאו אמורה היתה להתחיל את שנת הלימודים בשבוע הבא, ובקרב משפחתה מתחזקת ההערכה שנחטפה. המיצג יישא את המסר "כל התלמידים חוזרים לבית הספר, אבל היימנוט לא". הפעילים תכננו להעלות את המיצג אתמול (חמישי) אך עיריית תל אביב ביקשה לדחותו בשל אירועי הלילה הלבן.

היימנוט, שעלתה עם משפחתה לישראל במסגרת עליית ׳צור ישראל׳, נעלמה בפברואר 2024. הפעם האחרונה שנראתה הייתה במצלמות מרכז הקליטה ׳צה"ל 9׳ בו התגוררה עם משפחתה מיום עלייתה. בבוקר היום בו נעלמה היא יצאה לטיול עם כיתתה מבית הספר ׳שבט סופר׳ שבחצור הגלילית, אחר הצהריים חילקה פלאיירים לקראת הבחירות המקומיות, ובערב נעלמה ומאז אין קצה חוט. בתקופה הארוכה שעברה מאז טוענת המשפחה ליחס בעייתי מצד הרשויות, ולהתעלמות ציבורית מהסיפור הקשה.

"הדרישות של המשפחה ברורות", אומר ל'דבר' הפעיל החברתי אבי יצחק, מנהל מטה המאבק, "יש להגדיר את היימנוט כחטופה ולא נעדרת זאת על מנת להיעזר בכלים מתקדמים יותר, דורשים התערבות של השב"כ ויחידות המתמחות בתחום וגם להעביר את הטיפול בסוגיה ליחידות מרכזיות אחרות"

הפעילים ביקשו לקיים את המיצג אמש (חמישי) אך עיריית תל אביב לא אפשרה לקיים אותו בכיכר הבימה בשל אירועי 'לילה לבן' שהתקיימו בעיר. למרות שהעירייה הציעה את כיכר דיזנגוף כמקום חלופי, הפעילים והמשפחה רואים בהחלטה פגיעה במאבק להשבת היימנוט.

"זה מעשה מקומם שמצטרף לכאב הגדול של המשפחה", אומר יצחק, ומתאר מסכת ארוכה של התנערות הגופים הרלוונטיים, בהם משרד הקליטה והסוכנות היהודית, מהמצב של משפחת קסאו. לדבריו, "עיריית תל אביב מנעה את קיומו של המיצג החשוב ונאלצנו לדחות אותו בעל כורחנו, בטענה קלושה וחסרת כל הגיון שבגלל 'לילה לבן' שמתקיים באותו היום, אזי לא ניתן לקיים את המיצג החשוב. מבחינתי מדובר לא רק בהחלטה טכנית, אלא בביטוי נוסף לזלזול מתמשך בכאב המשפחה ובקהילה שלמה".

בעיריית תל אביב דוחים את הטענות. בתגובה לפניית 'דבר' אמרו בעירייה כי "עיריית תל אביב-יפו מחבקת את המשפחה ותומכת במאבקה למען היימנוט. העירייה פועלת ככל שניתן כדי לאפשר את קיום המיצג החשוב, אך לצערנו הערב, במקביל לאירועי לילה לבן המתקיימים בכיכר הבימה, הדבר אינו אפשרי בשל אילוצים בטיחותיים ותפעוליים, והנושא הוסבר לפונים מספר פעמים".