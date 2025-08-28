שמונה פעילי מחאה נעצרו אחרי ששפכו צבע אדום בפתח ביתו של הרמטכ"ל

שמונה פעילי תנועת עומדים ביחד, שהפגינו אמש (חמישי) מול ביתו של הרמטכ"ל, רא"ל אייל זמיר, נעצרו לאחר ששפכו צבע אדום סמוך לכניסה לביתו.

"הרמטכ"ל וקצינים נוספים בהווה ובעבר מזהירים מפני כיבוש העיר עזה שבוודאות תביא להרג של אזרחים, סיכון חייהם של החטופים ושל החיילים", כתבו מטעם ארגון השמאל האקטיביסטי בפוסט בפייסבוק. "כיבוש העיר עזה הוא המשך של המהלך הצבאי הכושל שהרג חטופים ואזרחים, וזו פקודה בלתי חוקית בעליל שדגל שחור מתנוסס מעליה".

ראש הממשלה בנימין נתניהו וראש האופוזיציה יאיר לפיד גינו את המעשים. "אני מגנה את השחתת ביתו של הרמטכ"ל זמיר על ידי פעילי מחאה קיצונים", אמר ראש הממשלה, "צה"ל, בהובלת הרמטכ"ל, פועל במוסריות ונחישות כדי להכריע את החמאס ולהשיב את כל חטופינו, ויש להוקיע כל ניסיון לפגוע בו ובמפקדיו. אני קורא לרשויות אכיפת החוק למצות את הדין עם מבצעי המעשה הנפשע".

ראש האופוזיציה לפיד: "מגנה בחריפות את המפגינים מול ביתו של הרמטכ"ל אייל זמיר, מדובר בקומץ קיצונים רדיקלים. אנחנו עומדים מאחורי צה"ל, מפקדיו ולוחמיו".

שר הביטחון ישראל כ"ץ: "אני מגנה בכל תוקף את המפגינים האלימים שהשחיתו את ביתו של הרמטכ"ל, שעושה לילות כימים להגנת מדינת ישראל. זוהי חציית קו אדום, ואני מצפה שמערכת אכיפת החוק תמצה את הדין עם העבריינים ותעניש אותם במלוא החומרה".