דבר העובדים בארץ ישראל
menu
hebrew arabic english
יום חמישי ד' באלול תשפ"ה 28.08.25
הרשמה ל"דבר היום"
23.8°תל אביב
  • 17.8°ירושלים
  • 23.8°תל אביב
  • 23.5°חיפה
  • 23.8°אשדוד
  • 22.9°באר שבע
  • 28.2°אילת
  • 22.4°טבריה
  • 19.9°צפת
  • 22.4°לוד
  • IMS הנתונים באדיבות השירות המטאורולוגי הישראלי
שלחו לנו מידע
histadrut
Created by rgb media Powered by Salamandra
© כל הזכויות שמורות לדבר העובדים בארץ ישראל
צבא וביטחון

שמונה פעילי מחאה נעצרו אחרי ששפכו צבע אדום בפתח ביתו של הרמטכ"ל

ראש הממשלה הגיב על פעולת המחאה: "יש להוקיע כל ניסיון לפגוע בצה"ל ובמפקדיו" | "שר הביטחון: "זוהי חציית קו אדום, יש למצות את הדין עם העבריינים" | פעילי העמותה: "כיבוש העיר עזה זוהי פקודה בלתי חוקית בעליל"

הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר (צילום: יונתן זינדל/ פלאש90)
הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר (צילום: יונתן זינדל/ פלאש90)
אור גואטה
אור גואטה
כתב ביטחוני-מדיני
צרו קשר עם המערכת:
עדכון אחרון: 29.08.2025 | 0:05
נושאים קשורים:

    שמונה פעילי תנועת עומדים ביחד, שהפגינו אמש (חמישי) מול ביתו של הרמטכ"ל, רא"ל אייל זמיר, נעצרו לאחר ששפכו צבע אדום סמוך לכניסה לביתו.

    "הרמטכ"ל וקצינים נוספים בהווה ובעבר מזהירים מפני כיבוש העיר עזה שבוודאות תביא להרג של אזרחים, סיכון חייהם של החטופים ושל החיילים", כתבו מטעם ארגון השמאל האקטיביסטי בפוסט בפייסבוק. "כיבוש העיר עזה הוא המשך של המהלך הצבאי הכושל שהרג חטופים ואזרחים, וזו פקודה בלתי חוקית בעליל שדגל שחור מתנוסס מעליה".

    ראש הממשלה בנימין נתניהו וראש האופוזיציה יאיר לפיד גינו את המעשים. "אני מגנה את השחתת ביתו של הרמטכ"ל זמיר על ידי פעילי מחאה קיצונים", אמר ראש הממשלה, "צה"ל, בהובלת הרמטכ"ל, פועל במוסריות ונחישות כדי להכריע את החמאס ולהשיב את כל חטופינו, ויש להוקיע כל ניסיון לפגוע בו ובמפקדיו. אני קורא לרשויות אכיפת החוק למצות את הדין עם מבצעי המעשה הנפשע".

    ראש האופוזיציה לפיד: "מגנה בחריפות את המפגינים מול ביתו של הרמטכ"ל אייל זמיר, מדובר בקומץ קיצונים רדיקלים. אנחנו עומדים מאחורי צה"ל, מפקדיו ולוחמיו".

    שר הביטחון ישראל כ"ץ: "אני מגנה בכל תוקף את המפגינים האלימים שהשחיתו את ביתו של הרמטכ"ל, שעושה לילות כימים להגנת מדינת ישראל. זוהי חציית קו אדום, ואני מצפה שמערכת אכיפת החוק תמצה את הדין עם העבריינים ותעניש אותם במלוא החומרה".

    דבר היום כל בוקר אצלך במייל
    על ידי התחברות אני מאשר/ת את תנאי השימוש באתר
    תגיות:
    מדורים
    אודות
    קהילה
    דבר היום
    כל בוקר אצלך במייל
    אני מאשר/ת את תנאי השימוש באתר
    © כל הזכויות שמורות לדבר העובדים בארץ ישראל
    histadrut
    Created by rgb media Powered by Salamandra
    פעמון

    כל העדכונים בזמן אמת

    הירשמו לקבלת פושים מאתר החדשות ״דבר״

    נרשמת!