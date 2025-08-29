מזג האוויר בסוף השבוע: התחממות קלה

מזג האוויר: היום (שישי) צפוי להיות בהיר בדרך כלל. הטמפרטורות יעלו במקצת בעיקר בהרים ובפנים הארץ. הלילה: מעונן מחלקית.
מחר יהיה מעונן חלקית עד בהיר, וללא שינוי ניכר בטמפרטורות.
ביום ראשון ללא שינוי ניכר במזג האוויר. ביום שני צפוי להיות בהיר בדרך כלל. תחול עליה קלה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
הטמפרטורות החזויות היום והלילה: ירושלים – 20–30, תל אביב – 26–30, חיפה – 25–29, צפת – 18–29, קצרין – 20–33, טבריה – 24–36, נצרת – 22–30, עפולה – 22–34, בית שאן – 25–37, לוד – 25–32, אשדוד – 26–30, עין גדי – 25–35, באר שבע – 24–33, מצפה רמון – 18–30, אילת – 25–39.