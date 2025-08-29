בריטניה מונעת מישראל להשתתף רשמית בתערוכת הנשק בלונדון

ממשלת בריטניה הודיעה כי לא תאפשר לישראל לשלוח משלחת רשמית לתערוכת הנשק היוקרתית DSEI, שתיערך בלונדון בין 9 ל-12 בספטמבר. אתר "פוליטיקו" דיווח לראשונה הבוקר (שישי) על ההחלטה, שהוסברה כביטוי לביקורת על אופן ניהול המערכה בעזה. עם זאת, חברות ביטחוניות ישראליות פרטיות יורשו להציג בתערוכה כרגיל.

משרד הביטחון הישראלי מקבל ייצוג מרכזי ביריד הביטחוני – אחד הגדולים בעולם בתחום הטכנולוגיה הצבאית ושנערך אחת לשנתיים. אולם הפעם, נמסר כי ישראל לא תוזמן. דובר מטעם ממשלת בריטניה הסביר כי "חייבת להימצא דרך דיפלומטית לסיום המלחמה – עם הפסקת אש מיידית, החזרת החטופים והגברת הסיוע ההומניטרי". עוד נמסר כי ייתכן שהאיסור יוסר אם "ישראל תוכיח מחויבות לדין הבין־לאומי".

במשרד הביטחון בישראל תקפו בחריפות את המהלך: "מדובר בצעד פוגעני ומביש, שנעשה במכוון כלפי נציגי ישראל. על כן, משרד הביטחון לא ישתתף בתערוכה ולא יקים בה ביתן לאומי. עם זאת, תעשיות ישראליות שיבחרו להציג יקבלו את מלוא הסיוע הנדרש".

עוד נכתב בהודעת המשרד: "החלטה זו מתקבלת בשעה שמדינת ישראל מצויה במלחמה במספר חזיתות במקביל נגד גורמי אסלאם קיצוני המאיימים גם על מדינות המערב ועל נתיבי השיט הבינלאומיים. בכך, בריטניה בוחרת בצעד שמשרת את הקיצוניים, מעניק לגיטימציה לטרור ונעשה משיקולים פוליטיים החורגים מהמסגרת המקצועית והמקובלת של תערוכות ביטחוניות בעולם".

המהלך בלונדון מצטרף לצעדי לחץ נוספים של בריטניה על ישראל. בתקופה האחרונה הוקפאו שיחות על הסכמי סחר חדשים, ונשקלת אף הכרה במדינה פלסטינית אם ירושלים לא תסכים להפסקת אש. ביוני האחרון אירעה תקרית דומה בתערוכת האוויר בפריז, שם נדרשו חברות ישראליות להסיר כלי נשק מהתצוגה – אך סירבו.

למרות ההחלטה, משרד הביטחון הדגיש כי ימשיך ללוות את התעשיות הביטחוניות הישראליות שייבחרו להשתתף ביריד.