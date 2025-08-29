אחרי כמעט 50 שנה: מועצת הביטחון של האו"ם החליטה לפרק את יוניפי"ל בלבנון

מועצת הביטחון של האו"ם קיבלה השבוע החלטה היסטורית: כוח יוניפי"ל (UNIFIL), שפועל בגבול ישראל–לבנון מאז 1978, יסיים את המנדט בסוף שנת 2026 וייסוג בהדרגה לאורך 2027. ההצבעה התקבלה פה אחד, כשכל 15 המדינות החברות במועצה תמכו בהצעה. בכך בא לסיומו כמעט חצי מאה של נוכחות צבאית בינלאומית בדרום לבנון.

הכוח, שמנה בשיאו כ-10,800 חיילים מ-47 מדינות, הוקם במקור בעקבות מבצע ליטני של צה"ל. תפקידו היה לפקח על הפסקות אש ולדווח על הפרות לאורך "הקו הכחול". לאחר מלחמת לבנון השנייה ב-2006, קיבל הכוח סמכויות אכיפה במסגרת החלטה 1701 של מועצת הביטחון, שנועדה למנוע מחיזבאללה להתחמש מדרום לליטני. בפועל, הוא לא הצליח לממש את היעד, ובמהלך השנים נחשפו מוצבים, מחסני תחמושת ונשק של חיזבאללה בקרבת בסיסי האו"ם עצמם.

בישראל הדגישו כי מדובר בהחלטה מתבקשת. "יוניפי"ל נכשל כשלון חרוץ בכך שלא מנע מחיזבאללה להתעצם צבאית לאורך שנים באזור הפעילות שלו", נמסר ממשרד החוץ. "כמו כן, הדיווחים של יוניפי"ל למועצת הביטחון לא שיקפו את המציאות בשטח ואת היקף התעצמות חיזבאללה ויצרו מצג שווא של יציבות מדומה. על ממשלת לבנון מוטלת האחריות לנצל את ההזדמנות ההיסטורית ולממש ריבונותה באופן מלא".

שר החוץ גדעון סער בירך על המהלך ואמר: "ישראל מעריכה את עמדתה של ארצות הברית, ואת עמדתו של מזכיר המדינה רוביו בפרט, שאפשרו להגיע לתוצאה זו. מעורבותה של ארה"ב בעיצוב סביבה ביטחונית טובה יותר עבור מדינות האזור היא מבורכת. ההתפתחויות האחרונות בלבנון הן התפתחויות חיוביות. ישראל תמשיך לוודא שלא תהיה שחיקה בהישגים ושביטחון תושבי הצפון יהיה מובטח".

גם שגריר ישראל לאו"ם, דני דנון, הצטרף לברכות: "אחרי כמעט 25 שנה מאז שהורחב המנדט, הגיע הזמן לפרק את האשליה. יוניפי"ל נכשל במשימתו ואיפשר לחיזבאללה להפוך לאיום האזורי החמור ביותר".

מנגד, בלבנון נשמעה תגובה אחרת. ראש הממשלה נוואף סלאם בירך על עצם ההחלטה להאריך את המנדט עד לסוף 2026, אך הזהיר כי צבאו עדיין אינו ערוך לממש שליטה ביטחונית מלאה בדרום המדינה. לדבריו, "החלטת מועצת הביטחון חידשה את קריאתה לישראל להסיג את כוחותיה מחמש העמדות שהיא עדיין תופסת בלבנון". גורמים אירופיים, במיוחד מצרפת ומאיטליה, הזהירו כי פירוק מהיר מדי עלול להותיר "ואקום" שחיזבאללה ינצל לטובתו.

גורמים בירושלים מעריכים שההחלטה תסלול את הדרך להעברת האחריות הביטחונית בלבנון לידי צבאה. עם זאת, חיזבאללה ממשיך להתנגד נחרצות לכל ניסיון לפרקו מנשקו, ואף הזהיר כי מהלך כזה יוביל ל"מלחמת אזרחים חדשה". מנגד, בממשל האמריקני טוענים שהמשך נוכחותו של יוניפי"ל עיכב את חיזוק הריבונות הלבנונית.

תקרית בא-נאקורה: שני חיילים לבנונים נהרגו מפיצוץ כטב"ם

אמש בלבנון דווח כי כטב"ם ישראלי נפל באזור א-נאקורה והתפוצץ כאשר כוח לבנוני ניגש אליו. לפי הדיווחים, שני חיילים לבנונים נהרגו ושניים נוספים נפצעו. במשרד הביטחון בישראל מסרו כי התקיפות בוצעו נגד מטרות חיזבאללה בלבד. דובר צה"ל אמר כי "התקיפה כוונה לעבר ניסיונות של חיזבאללה לשקם תשתיות ולא נגד צבא לבנון", והוסיף כי בצה"ל "מביעים צער על התקרית" וכי האירוע מתוחקר.