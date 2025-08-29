היועמ"שית: יש לאפשר מעצר עריקים המבקשים לטוס לאומן

היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב־מיארה, הודיעה היום (שישי) כי אין מקום להחריג עריקים מצה"ל המבקשים לטוס לאומן בחגי תשרי. "יש לבצע אכיפה נגד חייבי גיוס המבקשים לצאת לאומן", כתבה בהרב־מיארה. לדבריה, מתווה שמטרתו הימנעות מהפעלת סמכויות אכיפת הדין כלפי עריקים בנמל התעופה או במעברי הגבול "מנוגד לדין" ו"סותר את חובת המדינה לאכוף את חובת הגיוס באופן שוויוני".

בהודעת לשכת היועמ"שית צוין כי בחודשים האחרונים התקיימו דיונים בהשתתפות צה"ל, המשטרה הצבאית, רשות האוכלוסין ופקידי ביקורת הגבולות, במטרה להיערך לאכיפה נרחבת בתקופת החגים. על פי הצהרת המדינה, גובשה תוכנית להגברת האכיפה במעברי הגבול נגד משתמטים, כחלק מהתחייבותה "לקיים אכיפה של חובת הגיוס".

בהרב־מיארה הוסיפה כי "אין לממשלה או למי משריה סמכות לגבש מתווה שמשמעותו היא התערבות בפעילות אכיפת החוק". היא הדגישה כי עד כה לא הוגשה ללשכתה בקשה רשמית לבחון מתווה המתייחס ליציאת בני ישיבות עריקים לחו"ל.

דבריה של היועמ"שית מגיעים ימים ספורים לאחר שנחשף כי יו"ר ש"ס, אריה דרעי, פעל מול משרדי הממשלה בניסיון למנוע מעצרים של עריקים בנתב"ג ולאפשר את טיסות החסידים לאומן. במקביל, יו"ר מרכז "מגן ומושיע" וראש העיר אלעד לשעבר, ישראל פרוש, איים: "אם צריך – נביא 20 אלף איש לשדה התעופה ונתקע את המקום. אם אנחנו לא נטוס, אף אחד לא יטוס". לדבריו, "גדולי ישראל ביקשו לא לעשות את זה, אבל כל האופציות על השולחן".

יו"ר האופוזיציה, ח"כ יאיר לפיד, שלח מכתב לבהרב־מיארה ודרש לעצור את קידום המתווה: "אעתור לבג"ץ אם מתווה המשתמטים לאומן יקודם. הפעילי את סמכותך למנוע זאת". עוד הוסיף: "הניסיון לקדם מתווה שיסייע לאותם משתמטים לצאת מהארץ אינו חוקי. מדובר בעריקים שהופעלו נגדם סמכויות אכיפה פליליות, ולכן הוא יהווה התערבות בלתי חוקית ופסולה בפעולות האכיפה המוסדרות בחוק".

במקביל, נחשף כי הממשלה דנה גם בהיבטים הלוגיסטיים של הטיסות – כולל תקציב ייעודי שהועבר למולדובה לצורך היערכות תשתיתית בנמלי התעופה ובמעברי הגבול, כדי לאפשר את הגעת החסידים לאומן. ראש הממשלה בנימין נתניהו אף שוחח עם ראש ממשלת מולדובה בנושא.