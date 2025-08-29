נתניהו, לפיד וגנץ על ההפגנה סמוך לביתו של הרמטכ"ל: "קומץ פעילים קיצוניים"

שמונה פעילי תנועת "עומדים ביחד" נעצרו אתמול (חמישי) לאחר שהפגינו מול ביתו של הרמטכ"ל, רא"ל אייל זמיר, בשכונת מגוריו. המפגינים שפכו דליים של צבע אדום על הכביש, על המדרכה ועל חומת הבית – במחאה על הכוונה לצה"ל להוביל מהלך של כיבוש העיר עזה.

בארגון המחאה מסרו כי "הרמטכ"ל וקצינים נוספים בהווה ובעבר מזהירים מפני כיבוש העיר עזה, שבוודאות יביא להרג של אזרחים, לסיכון חייהם של החטופים ושל החיילים. כיבוש העיר עזה הוא המשך של המהלך הצבאי הכושל שהרג חטופים ואזרחים, וזו פקודה בלתי חוקית בעליל שדגל שחור מתנוסס מעליה".

ראש הממשלה בנימין נתניהו גינה את המפגינים ואמר: "אני מגנה את השחתת ביתו של הרמטכ"ל אייל זמיר על ידי פעילי מחאה קיצוניים. צה״ל בהובלת הרמטכ"ל פועל במוסריות ונחישות כדי להכריע את החמאס ולהשיב את כל חטופינו, ויש להוקיע כל ניסיון לפגוע בו ובמפקדיו. אני קורא לרשויות אכיפת החוק למצות את הדין עם מבצעי המעשה הנפשע".

גם יו"ר האופוזיציה יאיר לפיד הצטרף לגינויים: "מדובר בקומץ קיצונים רדיקלים. אנחנו עומדים מאחורי צה״ל, מפקדיו ולוחמיו". יו"ר כחול לבן, ח"כ בני גנץ, אמר כי "הרמטכ״ל מוביל את צה"ל במסירות ובאחריות. פגיעה בו ובמשפחתו היא פגיעה בלוחמי צה״ל כולם, בחיילים שלנו ובחוסן הלאומי. ריסוס ביתו בצבע אדום זו לא מחאה ולא ביקורת – זה פשוט טירוף. אני מגנה בתוקף את המעשה וקורא לרשויות אכיפת החוק לתפוס את האשמים ולהעמידם לדין".

שר הביטחון ישראל כ"ץ הוסיף כי "אני מגנה בכל תוקף את המפגינים האלימים שהשחיתו את ביתו של הרמטכ"ל, שעושה לילות כימים להגנת מדינת ישראל. זוהי חציית קו אדום, ואני מצפה שמערכת אכיפת החוק תמצה את הדין עם העבריינים ותעניש אותם במלוא החומרה".

סערה בעקבות טורו של גדעון לוי נגד אלוף פיקוד המרכז

סערה נוספת התעוררה סביב טור של הפובליציסט גדעון לוי בעיתון "הארץ", שבו כינה את אלוף פיקוד המרכז, אבי בלוט, "אלוף הדם, פושע מלחמה". לוי כתב כי בלוט "בכיפתו הצבאית השמוטה, בצחות לשונו מקפיאת הדם ובמוסר הכפול החולני שלו, פקד לייצר 'פעולות עיצוביות' כדי שכולם יהיו מורתעים".

הדברים עוררו זעם חריף בצה"ל ובמערכת הפוליטית. הרמטכ"ל אייל זמיר מסר כי "אלוף בלוט הוא קצין קרבי מהשורה הראשונה, ערכי ומוסרי, אשר פועל שנים ארוכות, לילות כימים, למען ביטחון מדינת ישראל ותושביה". שר הביטחון ישראל כ"ץ אמר כי מדובר ב"הפצת עלילת דם בזויה, הסתה אנטישמית של ממש, שמשרתת את תעמולת אויבינו ומחלישה את המאבק בטרור".

בכהונתו הנוכחית של בלוט כמפקד פיקוד מרכז ניכרת גישתו ההתקפית שמתאפיינת בהגבלות ובפגיעה כלכלית גם בסביבה האזרחית של פעילי טרור. לדברי כ"ץ, פעילותו של בלוט וצה"ל ביהודה ושומרון הובילה לירידה של כ-80% בפיגועי הטרור: "אני מגבה באופן מלא את האלוף בלוט ואת כל מפקדי וחיילי צה"ל ביו"ש, שפועלים באופן נחרץ להגן על המתיישבים ועל ביטחון המדינה".