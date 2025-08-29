תאילנד: בית המשפט החוקתי הדיח את ראשת הממשלה פאטנונגטאן צ'ינוואט

בית המשפט החוקתי של תאילנד הדיח היום (שישי) את ראשת הממשלה פאטנונגטאן צ'ינוואט מתפקידה. ההחלטה התקבלה כחודשיים לאחר שהושעתה בעקבות פרסום שיחת טלפון שהתקיימה בינה לבין מנהיג קמבודיה לשעבר, הון סן. בשיחה נשמעה צ'ינוואט מתייחסת אליו בחיבה כ"דוד", והביעה נכונות "לטפל" בבקשותיו, על רקע סכסוך גבול מתמשך בין המדינות.

בית המשפט קבע כי אותה שיחה פגעה באינטרס הלאומי והיוותה הפרה של כללים אתיים, וכי צ'ינוואט אינה עומדת בדרישות החוקתיות למילוי התפקיד. בעקבות ההחלטה, מ"מ ראש הממשלה פומתאם וצ'איאצ'אי ימשיך להנהיג את הממשלה הזמנית עד שבפרלמנט ייבחר ראש ממשלה חדש. החוקה אינה קובעת לוח זמנים ברור, והסמכות לקבוע את מועד ההצבעה נתונה בידי יו"ר הפרלמנט.

פאטנונגטאן, בתו של המיליארדר וראש הממשלה לשעבר תאקסין צ'ינוואט, נכנסה לתפקידה רק לפני שנה. היא הייתה האישה השנייה והצעירה ביותר שכיהנה בתפקיד זה בהיסטוריה של תאילנד. עם זאת, ממשלתה התקשתה לייצב רוב פרלמנטרי, לאחר ששותפה מרכזית פרשה מהקואליציה ביוני האחרון. במקביל, אלפי מפגינים יצאו לרחובות בנגקוק בדרישה להתפטרותה.

הדלפת השיחה עם הון סן עוררה זעם ציבורי חריף בתאילנד, בין היתר משום שצ'ינוואט מתחה בה גם ביקורת על קצין בכיר בצבא. ימים לאחר הפרסום הידרדר המשבר לידי עימות חמוש של חמישה ימים עם קמבודיה, שבו נהרגו עשרות בני אדם ומאות אלפים נעקרו מבתיהם. בתאילנד גברו הקולות שטענו כי קשרי משפחת צ'ינוואט עם הון סן עומדים בניגוד לאינטרס הלאומי.

פאטנונגטאן התנצלה וטענה כי דבריה היו חלק מטקטיקת משא ומתן. אך גרסה מלאה של ההקלטה פורסמה בהמשך על ידי הון סן עצמו, שאיים לחשוף מידע נוסף שלטענתו מסכן את אביה, תאקסין צ'ינוואט. השיחה והאיומים שבאו בעקבותיה העמיקו את המשבר הפוליטי בממלכה, והדחתה של פאטנונגטאן צפויה להוביל לתקופה נוספת של אי־ודאות וחוסר יציבות בבנגקוק.