צה"ל השיב לישראל את החטוף החלל אילן וייס ז"ל; ממצאים נוספים הועברו לזיהוי

דובר צה"ל הודיע היום (שישי) כי גופתו של החטוף אילן וייס ז"ל מקיבוץ בארי, הוחזרה לישראל במבצע מיוחד שביצעו כוחות צה״ל בדרום הרצועה. במבצע, שהובל על ידי פיקוד הדרום בשיתוף אמ״ן, שב״כ וכוחות מיוחדים, הושבו גם ממצאים הקשורים לחטוף נוסף שנהרג, ששמו טרם הותר לפרסום.

בהודעת הצבא נמסר כי המבצע התאפשר בזכות מודיעין מדויק של מפקדת החטופים, אגף המודיעין והשב"כ. לאחר הליך זיהוי שנעשה במרכז הלאומי לרפואה משפטית, צוות החטופים באכ"א מסר את ההודעה למשפחת וייס ולקיבוץ בארי. הליך הזיהוי של החטוף הנוסף עדיין נמשך.

"אילן יצא להגן עלינו, לא היסס לרגע"

וייס שימש כסגן ראש צוות החירום היישובי ומנהל התשתיות של הקיבוץ. בבוקר 7 באוקטובר, מיד עם היוודע על חדירת המחבלים, נטל את מפתחות הנשקייה ויצא לפתוח אותה עבור כיתת הכוננות – צעד שלאחריו נעלמו עקבותיו. בחודש ינואר 2024 הודיעה המדינה כי נפל באותו בוקר, ולאחר מכן נודע כי גופתו נחטפה לעזה.

בהודעת קיבוץ בארי נכתב: "אילן לא היסס לרגע, יצא מביתו כדי להגן עלינו, חברי הקיבוץ. היום, 692 ימים לאחר שנפל בהגנה על בארי ונחטף. אנחנו מחכים להגיע לבכות על קברו". בקיבוץ ביקשו לחזק את אשתו שירי ובנותיו מיטל, מעין ונוגה, והדגישו: "אנחנו דורשים להשיב את כלל החטופים במסגרת הסכם".

וייס זכור כאיש משפחה מסור וצנוע, שהיה מעורב בקהילה, אהב לטפח את גינתו ולצאת לרכיבות אופני שטח בסופי שבוע. רעייתו שירי ובתו נוגה נחטפו אף הן באותו בוקר ושוחררו כחמישים יום לאחר מכן במסגרת עסקת "דלתות שמיים".

ראש הממשלה בנימין נתניהו התייחס למבצע ואמר: "במבצע של צה"ל ושב"כ ברצועת עזה, הושבה ארצה גופתו של אילן וייס ז"ל שהוחזקה בידי ארגון הטרור הרצחני חמאס. במבצע הושבו ממצאים של חטוף חלל נוסף ששמו טרם הותר לפרסום. הממצאים נמצאים כעת בהליך זיהוי במכון לרפואה משפטית".

"אילן וייס, גיבור החיל, היה איש צוות החירום היישובי (צח"י) של קיבוץ בארי", כתב נתניהו. "הוא נרצח ב-7 באוקטובר 2023 עת יצא להגן על הקיבוץ וגופתו נחטפה. רעייתו שירי ובתו נגה נחטפו ושוחררו מן השבי בנובמבר 2023. יחד עם כל אזרחי ישראל, רעייתי ואני מוסרים את תנחומינו מעומק הלב למשפחות היקרות ומשתתפים בצערן הכבד. אני מודה למפקדים וללוחמים שלנו על פעולה מוצלחת, על נחישותם ועל אומץ ליבם".

"המערכה להשבת החטופים נמשכת ברציפות, לא ננוח ולא נשקוט עד שנשיב את כל חטופינו הביתה – את החיים ואת החללים כאחד".

נשיא המדינה יצחק הרצוג הוסיף כי "אילן ז"ל גילה גבורה ואצילות נפש כאשר יצא להילחם במחבלים בשבת השחורה. במותו ציווה חיים. נמשיך לפעול בכל יכולתנו למימוש חובתנו להחזרתם של כל החטופים שלנו שמוחזקים בידי מרצחים – החיים לבתיהם ולשיקום והחללים לקבר ישראל – עד האחרון שבהם!".

שר הביטחון ישראל כ"ץ מסר תנחומים עמוקים למשפחתו של וייס בשם מערכת הביטחון, והוסיף כי הוא "ניהל בגבורה את קרב הבלימה בקיבוץ (בארי) ומנע אסון גדול יותר, לצד גיבורים נוספים".

ראש האופוזיציה יאיר לפיד אמר כי הוא "מחזק את כוחות צה"ל ושב"כ" על חילוץ גופות החטופים. לדבריו, "חייבים להחזיר את כולם הביתה". השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר הוסיף: "מרכין ראש בכאב, מחבק את משפחת וייס וכלל משפחות החטופים והחללים".