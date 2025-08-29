שני עובדים נהרגו ו-16 נפצעו בתאונות עבודה בשבוע החולף

שני עובדים נהרגו ו-16 עובדים נפצעו השבוע בתאונות עבודה, מהם שניים באורח קשה. מאז תחילת השנה נהרגו 55 עובדים בתאונות עבודה מהם 30 בענף הבנייה.

יום ראשון

קייס עלי אלדקה סמודי, כבן 30 מהעיירה ימון שבנפת ג'נין, נפל מגובה של כשלושה מטרים באתר בנייה ברחוב חבצלת בקריית ביאליק. הוא פונה במצב קשה לבית החולים רמב"ם בחיפה, שם נקבע מותו.

עובד בן 28 נפגע מרכב בכביש החוף סמוך למחלף עתלית. פונה במצב בינוני עם חבלת ראש לבית החולים רמב"ם.

עובד כבן 30 נפל מגובה של כשבעה מטרים במפעל באזור התעשייה 3 באשדוד. פונה במצב בינוני עם חבלות בגפיים לבית החולים שיבא בתל השומר.

עובד כבן 40 נפצע במהלך עבודתו בבוקעתא. פונה במסוק לבית החולים רמב"ם במצב בינוני עם פציעה בידו.

יום שני

עובד כבן 60 נפגע ממלגזה במפעל בעינת. פונה במצב קשה עם חבלות בגפיים לבית החולים בילינסון.

ארבעה עובדים נפגעו במהלך עבודתם ברחוב נתיב האור בחיפה. עובד בן 64 התחשמל ופונה במצב בינוני לבית החולים רמב"ם. שלושה עובדים נוספים פונו במצב קל לאחר ששאפו עשן.

עובד זר כבן 40 נפגע מטרקטור באתר בנייה ברחוב ההסתדרות ברעננה. פונה במצב קשה, בהכרה, עם חבלות בחזה ובגפיים לבית החולים מאיר.

יום שלישי

עבד־אלחלים אבו עובייה, בן 45 ממחנה בלאטה שבשכם, נהרג בקריסת פיגומים בני שש קומות בבניין בשיפוצים ברחוב רנ"ק בתל אביב. שלושה עובדים נוספים נפצעו: עובד כבן 30 במצב בינוני עם חבלת ראש ושני עובדים במצב קל.

יום רביעי

עובד בן 33 נפגע מחפץ כבד באתר בנייה בטייבה. פונה במצב בינוני עם חבלות בגפיים לבית החולים מאיר.

יום חמישי

עובד כבן 30 נפצע באתר בנייה ברחוב הרב ישראל גרוסמן בבית שמש. פונה במצב בינוני עם חבלת ראש לבית החולים שערי צדק.

עובד בן 37 נפל ממשאית במהלך עבודתו ברחוב המפרץ באשדוד. פונה במצב בינוני עם חבלות בראש ובגפיים לבית החולים אסותא אשדוד.

יום שישי

עובד בן 51 נפל מסולם במהלך עבודתו במועצה האזורית חבל מודיעין. פונה במצב בינוני עם חבלות בגפיים לבית החולים שיבא בתל השומר.