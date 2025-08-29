טורקיה ניתקה את יחסיה עם ישראל וסגרה את המרחב האווירי למטוסים ישראליים

טורקיה הודיעה היום (שישי) על ניתוק מלא של יחסיה הכלכליים והמסחריים עם ישראל ועל סגירת המרחב האווירי שלה בפני מטוסים ישראליים. ההכרזה באה מפי שר החוץ הקאן פידאן, שהחריף את הטון נגד ירושלים על רקע פעולות צה"ל בסוריה וברצועת עזה.

"ישראל אינה רוצה מדינה סורית חדשה וחזקה, אך לא נאפשר למדיניות זו להימשך", אמר פידאן במסיבת עיתונאים באנקרה. הוא הוסיף: "החלטנו לנתק לחלוטין את קשרינו הכלכליים והמסחריים עם ישראל וסגרנו את המרחב האווירי שלנו למטוסיה".

הצהרתו הגיעה שעות לאחר שצה"ל הודיע כי פעל להשמדת כלי מודיעין טורקיים בסוריה. בטורקיה רואים בצעד הישראלי פגיעה ישירה באינטרסים הביטחוניים שלה.

במקביל, פידאן התייחס גם למלחמה ברצועת עזה: "מאמצינו נמשכים עם קטאר ומצרים למצוא פתרון לסוגיה הפלסטינית. מטרת ישראל ברורה – להפוך את עזה לבלתי ראויה למגורים כדי לאלץ את הפלסטינים לעזוב".

המשבר הנוכחי מגיע בעיתוי רגיש במיוחד, לאחר חודשים של מתיחות מתמשכת בין ירושלים לאנקרה. נשיא אזרבייג'ן אילהם אלייב אמר השבוע כי "כיום, היחסים בין טורקיה לישראל מתוחים יותר מאי פעם", והציע את מדינתו כמתווכת פוטנציאלית. לדבריו, "אם יתבקש מאיתנו להצטרף לגישור – נעשה זאת. אם לא, ננסה לקדם מאמצים דיפלומטיים לא פומביים כדי לסייע במציאת מכנה משותף".

הכרזת טורקיה על ניתוק היחסים עם ישראל מהווה שיא חדש בהידרדרות היחסים, על רקע מחלוקות בסוגיות עזה, סוריה והכרזתו של ראש הממשלה בנימין נתניהו מוקדם יותר על הכרה ברצח העם הארמני – צעד שעורר זעם באנקרה.