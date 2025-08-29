תוכנית "ניצחון והכרעה": השר סמוטריץ' מציע צעדים צבאיים שלא מחדשים דבר

חודשיים של לחץ צבאי, פינוי האוכלוסייה למרחבים הומניטריים והפרדתם מהמחבלים ומניעת המעבר של סיוע הומניטרי לחמאס – זהו החלק הראשון של תוכנית "ניצחון והכרעה" שהציג אתמול (חמישי) שר האוצר והשר במשרד הביטחון בצלאל סמוטריץ'. אם זה נשמע מוכר, זה מכיוון שאלה העיקרים של רוב התוכניות להכרעת חמאס שהוצגו עד היום, גם מטעם צה"ל. בתוכנית מציין סמוטריץ' שחלק מהגדרת הניצחון הוא שליטה מבצעית מלאה של צה"ל בכל הרצועה, "לַנֶצַח", הוסיף סמוטריץ' במסיבת העיתונאים שבה הציג את התוכנית.

אחרי הפינוי, התמרון והפרדת חמאס מהאוכלוסייה, המשך התוכנית כולל קידום הגירה מרצון, והמחשה של מחיר ההפסד לחמאס אם לא ייכנע, בכיבוש מקטעים מהאוכלוסייה, כשבכל שבוע שבו חמאס לא ייכנע, יילקח עוד שטח: בתחילה קילומטר של רצועת פרימטר סמוך לגבול, לאחר מכן קילומטר נוסף פנימה, ולאחר מכן שטח הכולל את כל העיר עזה, רפיח ומקטעים נוספים באופן שמשאיר רק את מחנות המרכז ודיר אל-בלח כשטחים פנויים מכוחות צה"ל או שאינם אזורים הומניטריים. הפעולה האחרונה אינה רחוקה מההגדרה המשפטית של טיהור אתני בדין הבינלאומי.

סמוטריץ' התייחס לחטופים באזכורים שוליים, וכשנשאל על כך, המשיך להתעקש שרק לחץ צבאי מחזיר את החטופים, וחזר ואמר שמי שלא יתפנה לאזורים ההומניטריים ימות ברעב ובצמא. שר האוצר דיבר על המחבלים, אך לאחר התיעודים הקשים של חטופים שנראו לאחרונה רזים וחלשים, נראה שגם החטופים עלולים לסבול מגורל דומה אם התוכנית של סמוטריץ' תצא לפועל.

כניעה או הכרעה

התוכנית של יו"ר מפלגת הציונות הדתית מבוססת על אולטימטום לחמאס, שכולל שני מסלולים: תרחיש כניעה, שמשמעותו השבת כל החטופים, חיים וחללים, בפעימה אחת; התפרקות מלאה מנשק ותשתיות טרור; יציאת ראשי חמאס מהרצועה; פתיחת מעבר חופשי להגירה מרצון; וסיפוח "פרימטר ביטחוני" לצד שליטה מבצעית ישראלית מלאה וקבועה ברצועה.

אם אין כניעה – תרחיש הכרעה: מהלך צבאי-מדיני "עצים ומהיר" – מיטוט המסגרות הצבאיות האחרונות של חמאס בתמרון אינטנסיבי ומצור על העיר עזה ומחנות המרכז; ניתוק חמאס מהאוכלוסייה ומהכסף בשליטה ישראלית על חלוקת הסיוע (אספקה תינתן רק במרחב ההומניטרי ובמנגנונים שאינם חמאס); וניתוק פיזי בשטח באמצעות "נקזים" לאחר פינוי האוכלוסייה.

הסיוע – חשמל, מים, מזון ורפואה – יהיה זמין אך ורק במרחב ההומניטרי ויתופעל שלא בידי חמאס; לאחר הכרעת המסגרות, האוכלוסייה מועברת דרומה מציר מורג, עם סינון נוסף בין מחבלים לאזרחים. פתיחת שערי רצועת עזה להגירה מרצון בתיאום עם מדינות קולטות, היערכות לוגיסטית ומענקי תמרוץ. בהודעה נלווה אזכור למימוש "תוכנית טראמפ" בהקשר זה.

סמוטריץ' הדגיש כי המבצע חייב להתנהל בלי עצירות חלקיות ובלי עסקאות באמצע, בטענה ש"אי אפשר לדרוס את האויב כשהרגל שלו מונחת על הבלם". לפי סמוטריץ', "אפשר וחייבים לסיים עד סוף השנה האזרחית". במענה לשאלות כתבים מה חושב ראש הממשלה על התוכנית, או מדוע לא התקיימה עד כה, לסמוטריץ' לא היו תשובות ישירות.

בינתיים צה"ל מתקדם

בשבועות האחרונים עשרות אלפי חיילי מילואים נוספים גויסו, וכוחות צה"ל החלו בפעילות התקפית בפאתי העיר עזה להשמדת תשתיות וחיסול מחבלים. העיר עזה, כיעד צפוף ומורכב מעל לפני הקרקע ומתחת לפני הקרקע, היא אתגר גדול לכוחות הקרקעיים. קל וחומר מכיוון שידוע שהחטופים מוחזקים בקרבת מחבלי חמאס.

הודעות פינוי יצאו בשבוע האחרון לתושבי הרצועה שלא נמצאים במרחבים ההומניטריים, בדגש על תושבים שנמצאים בעיר עזה וצפונית לציר נצרים. במטרה למנוע או לעכב את פינוי האוכלוסייה, פעילי חמאס הפיצו שמועות כי אין מספיק מקום במרחבים ההומניטריים. דובר צה"ל בערבית אל"מ אביחי אדרעי הוציא בתגובה הודעה שמראה היכן יש מקום, אך אמר כי צה"ל פועל לתגבור האזורים ההומניטריים, מה שמעלה ספק במידת המוכנות של אותם מרכזים, שכבר נמתחה ביקורת על אופן התנהלותם.