מזג האוויר: ללא שינוי בטמפרטורות

מזג האוויר היום (שבת) יהיה מעונן חלקית עד בהיר, וללא שינוי ניכר בטמפרטורות. במהלך הלילה יהיה בהיר עד מעונן חלקית.

השירות המטאורולוגי מתריע מפני עומס חום בגליל תחתון מזרחי, בעמק החולה, דרום השפלה, צפון-מזרח השומרון, צפון מדבר יהודה וים המלח, צפון הנגב, מזרח הנגב ודרום הנגב והרי אילת. בנוסף צפוי עומס חום החל משעות הצוהריים ועד הערב בעמק בית שאן, בבקעת כנרות, בבקעת הירדן ובערבה.

הטמפרטורות הצפויות היום והלילה: קריית שמונה 21-32 מעלות, טבריה 22-34, חיפה 22-29, תלאביב-יפו 24-29, ירושלים 18-30, באר שבע 21-33, מצפה רמון 18-31, אילת 26-40.