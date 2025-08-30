עומר ורד וילנצ'יק זכה בזהב באליפות העולם בסירות ILCA באירלנד

עומר ורד וילנצ'יק זכה אתמול (שישי) במדליית זהב באליפות העולם עד גיל 19 בסירות ILCA באירלנד. וילנצ'יק הוביל את קטגוריית U19 לאורך כל התחרות, והבטיח את מדליית הזהב כבר ביום שלפני סיומה. השייט ראם מגן השלים את השבוע המרשים עם מקום שישי באליפות העולם עד גיל 21.

ורד וילנצ'יק אמר בסיום התחרות: "במשך כל השבוע הובלתי את הקטגוריה וזה לגמרי היה שלי. מבחינת התחרות, התחלתי מעולה אבל הקרבה לאליפות אירופה לבוגרים הורגשה ובחלק השני של התחרות כבר היה לי יותר קשה. כשאני מסתכל על הכול בפרופורציה אני זוכר שאני הכי צעיר בפער מרוב המתחרים בטופ 10, ויש לי עוד שנים להשתפר, גם בנוער ובטח בבוגרים, אז אני מרוצה בסופו של דבר".

ההישג של ראם מגן ממשיך שנה של הצלחות אישיות, ומבסס את היציבות שלו בדגם. רק לפני שבועיים זכה מגן במדליית הארד בקטגוריית U23 באליפות אירופה לבוגרים, וסיים במקום העשירי הכללי באירופה, ובשנה שעברה זכה בזהב באליפות העולם U19.

מגן סיכם את האליפות: "הרגשות מעורבים. מקום שישי באליפות העולם זה מכובד, אבל כיוונתי לסיים עם מדלייה. ההתחלה לא הייתה קלה עם התקלה, אבל השתדלתי לא לתת לזה להשפיע עלי, ובסופו של דבר הראיתי את היכולות שלי ברוב השיוטים. אני חוזר לארץ לשבוע מנוחה ואז מיד מתחיל להתכונן לאליפות אירופה עד גיל 21 שתיערך בסוף אוקטובר. גם שם, אני ועומר לגמרי מכוונים לטופ 10".