יום שבת ו' באלול תשפ"ה 30.08.25
כלכלה

בית משפט פדרלי קבע שהמכסים של טראמפ אינם חוקיים, אך לא הורה לבטלם

פסיקת בית המשפט לערעורים של ארה"ב קבעה כי נשיא ארה"ב חרג מסמכויות חירום בחוק: "לא סביר שהקונגרס התכוון להעניק לנשיא סמכות בלתי מוגבלת להטיל מכסים" | טראמפ: "אם ההחלטה תעמוד בעינה, היא תהרוס את ארה"ב"

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ נואם על מכסים חדשים בבית הלבן באפריל (צילום: AP Photo/Mark Schiefelbein)
סוכנות הידיעות AP
עדכון אחרון: 30.08.2025 | 9:15
בית משפט פדרלי לערעורים פסק אתמול (שישי) כי לנשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, אין זכות חוקית להטיל מכסים גורפים על כמעט כל מדינה בעולם, אך הותיר אותם על כנם לעת עתה. כך דווח לפנות בוקר בסוכנות הידיעות AP.

פסיקת בית המשפט לערעורים של ארצות הברית לערעורים הפדרליים קבעה כי טראמפ חרג מסמכותו במסגרת חוק סמכויות חירום. "נראה שלא סביר שהקונגרס התכוון להעניק לנשיא סמכות בלתי מוגבלת להטיל מכסים", כתבו השופטים בפסיקה. יחד עם זאת, בית המשפט לא ביטל את המכסים באופן מיידי, מה שמאפשר לממשל טראמפ לערער לבית המשפט העליון עד אמצע חודש אוקטובר.

"אם ההחלטה הזו תעמוד בעינה, היא פשוט תהרוס את ארצות הברית", כתב הנשיא טראמפ ב-Truth social, פלטפורמת המדיה החברתית שבבעלותו. דובר הבית הלבן, קוש דסאי, אמר כי טראמפ פעל כדין: "אנו מצפים לניצחון סופי בעניין הזה".

ג'פרי שוואב, עורך דין המייצג עסקים קטנים שנפגעו מהמכסים, אמר לסוכנות הידיעות כי הפסיקה מראה שלטראמפ אין סמכות בלתי מוגבלת להטיל מכסים בכוחות עצמו. "החלטה זו מגנה על עסקים וצרכנים אמריקנים מפני חוסר הוודאות והנזק שנגרמים על ידי מכסים בלתי חוקיים אלה".

