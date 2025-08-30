לקראת עצרת האו"ם בניו יורק: ארה"ב ביטלה את הוויזה של אבו מאזן

מזכיר המדינה האמריקני מרקו רוביו ביטל את הוויזות של יו"ר הרשות הפלסטינית מחמוד עבאס ושל 80 עובדים ברשות הפלסטינית. כך דווח אתמול (שישי) בסוכנות הידיעות AP מפי גורם רשמי במשרד החוץ האמריקני. המהלך בוצע לקראת הכינוס השנתי של העצרת הכללית של האו"ם בניו יורק שתתקיים בספטמבר.

מחלקת המדינה הודיעה כי נציגים שהוקצו למשלחת הרשות הפלסטינית באו"ם יקבלו פטורים במסגרת הסכם ארצות הברית עם האו"ם, כדי שיוכלו להמשיך בפעילותם בניו יורק. דובר האו"ם, סטפן דוג'אריק, אמר כי האו"ם יבקש הבהרות ממשרד החוץ.

מחלקת המדינה מסרה בהצהרה כי רוביו הורה גם לדחות מספר ויזות של עובדים המשתייכים לארגון אש"ף. "זהו האינטרס הביטחוני הלאומי שלנו להטיל אחריות על אש"ף ועל הרשות הפלסטינית – על אי עמידתם בהתחייבויותיהם, ועל פגיעתם בסיכויי השלום". כדי להיחשב כשותפות לתהליך השלום, לדבריו על הקבוצות "לדחות באופן עקבי את הטרור ולשים קץ להסתה לטרור בחינוך, כנדרש בחוק האמריקני, וכפי שהובטח על ידי אש"ף".

הרשות הפלסטינית גינתה את ביטול הוויזות, וטענה שמדובר ב"הפרה של התחייבויות ארצות הברית" כמדינה המארחת של האו"ם, וקראה למחלקת המדינה לחזור בה מהחלטתה. בהצהרה נאמר כי הרשות הפלסטינית "הביעה את צערה העמוק ותדהמה" על החלטת ביטול הוויזות, אשר "סותרת את החוק הבין-לאומי ואת הסכם המטה".

שגריר פלסטיני באו"ם, ריאד מנסור, אמר לכתבים ביום שישי כי עבאס תכנן להוביל את המשלחת לפגישות האו"ם ולנאום בפני העצרת הכללית כפי שעשה במשך שנים רבות. בנוסף, תוכננה השתתפותו בפגישה ביוזמת צרפת וערב הסעודית ב-22 בספטמבר בנושא פתרון שתי המדינות.