ארבעה נפצעו בפיצוץ רכב ביפו; בן 70 נורה למוות בצפון

ארבעה גברים נפצעו היום (שבת) בפיצוץ רכב ברחוב קמינסקה ביפו, ביניהם בן 24 שנפצע קשה, שניים כבני 30 בינוני ופצוע קל. כך נמסר מדוברות מד"א והמשטרה. כלל הפצועים פונו לבית החולים איכילוב בתל אביב. כוחות מתוגברים של משטרה הוקפצו לזירה ונעצר חשוד באזור, התקרית ככל הנראה על רקע פלילי.

פרמדיק מד"א יששכר וייס וחובשי רפואת חירום במד"א שי בכר וליאור פז: "בזירה היה הרס רב. כשהגענו למקום אזרחים הכווינו אותנו אל עבר הפצועים, שישבו מחוץ לרכב שעלה באש. הענקנו להם מיד טיפול רפואי מציל חיים, שכלל חבישות ועצירת דימומים, ופינינו אותם במהירות לבית החולים".

זמן קצר לפני כן אדם בן 70 נפצע קשה בתקרית ירי באום אל-פאחם, ומעט אחר כך נקבע מותו בבית החולים. הרקע לתקרית ככל הנראה גם כן פלילי, המשטרה פתחה בחקירה.