החות׳ים מאשרים: ראש הממשלה ומספר שרים חוסלו בתקיפה הישראלית בתימן

החות'ים אישרו היום (שבת) כי ראש ממשלתם, אחמד א-רהווי, וכמה משריו חוסלו בתקיפה של ישראל בצנעא, בירת תימן, ביום חמישי. עוד נמסר בהודעה שפרסמו כי מספר שרים נוספים נפצעו קשה. בכירים צבאיים בארגון לא נפגעו בגל התקיפות.

סוכנות הידיעות החות'ית "סבא" הודיעה כי ראש הממשלה ושריו התכנסו כחלק מכנס עבודה שגרתי להערכת ביצועי הממשלה.

בדיווח נטען נטען כי כמה שרים נוספים נפצעו באורח בינוני עד קשה. רמטכ"ל החות׳ים ושר ההגנה היו גם הם בדרכם למפגש, אבל בשלב זה לא ידוע אם גם הם שנפגעו.

בדיווח אתמול לאחר התקיפה נטען כי רמטכ"ל החות'ים, מוחמד עבד אל-כרים א-ע'מארי איים שהתקיפה של ישראל לעבר שכונות אזרחיות בצנעא לא תעבור ללא עונש, וציין כי הם לא ייסוגו מתמיכתם בעזתים, לא משנה היקף הפגיעה או ההקרבה מצידם.

לפי התקשורת הסעודית, בתקיפה חוסל גם סגן שר הפנים בממשלת החות'ים, עבד אל-מג'יד סע'יר אחמד אל-מורְתַדא. שר הכלכלה, התעשייה וההשקעות, מועיין אל-מחאקרי, ושר סגן ראש הממשלה לענייני הגנה וביטחון, ג'לאל א-רוישאן – ככל הנראה נפצעו. בנוסף, פעילים מהדרג השני בחות'ים נהרגו בתקיפה, בראשם: עבד א-סלאם שרף אל-מנבּהי, המלווה של ראש המועצה הפוליטית העליונה של החות'ים, וסח'ר א-שרג'בּי, מנהל לשכתו של רמטכ"ל החות'ים. בנוסף נשמעו דיווחים בערוץ אל ערביה הסעודי, כי נהרגו גם שר המשפטים ושר הרווחה של החות'ים.