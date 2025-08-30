דבר העובדים בארץ ישראל
menu
hebrew arabic english
יום שבת ו' באלול תשפ"ה 30.08.25
הרשמה ל"דבר היום"
26.9°תל אביב
  • 21.7°ירושלים
  • 26.9°תל אביב
  • 25.8°חיפה
  • 27.5°אשדוד
  • 25.6°באר שבע
  • 34.4°אילת
  • 26.4°טבריה
  • 19.7°צפת
  • 26.3°לוד
  • IMS הנתונים באדיבות השירות המטאורולוגי הישראלי
שלחו לנו מידע
histadrut
Created by rgb media Powered by Salamandra
© כל הזכויות שמורות לדבר העובדים בארץ ישראל
מלחמה בישראל

החות׳ים מאשרים: ראש הממשלה ומספר שרים חוסלו בתקיפה הישראלית בתימן

ארגון הטרור הודיע כי אחמד א-רהווי, ששימש כראש ממשלה, נהרג לצד כמה בכירים מדיניים נוספים, ומספר שרים שנפצעו | בארגון הדגישו כי לא הייתה פגיעה במנהיגי הדרג הצבאי | רמטכ"ל החות'ים איים בתגובה חריפה לישראל בעקבות הפגיעה ב״שכונות אזרחיות״ בבירה צנעא

תקיפה מהאוויר בצנעא בירת תימן (צילום: REUTERS)
תקיפה מהאוויר בצנעא בירת תימן (צילום: REUTERS)
דבר
צרו קשר עם המערכת:
עדכון אחרון: 30.08.2025 | 19:42
נושאים קשורים:

    החות'ים אישרו היום (שבת) כי ראש ממשלתם, אחמד א-רהווי, וכמה משריו חוסלו בתקיפה של ישראל בצנעא, בירת תימן, ביום חמישי. עוד נמסר בהודעה שפרסמו כי מספר שרים נוספים נפצעו קשה. בכירים צבאיים בארגון לא נפגעו בגל התקיפות.

    סוכנות הידיעות החות'ית "סבא" הודיעה כי ראש הממשלה ושריו התכנסו כחלק מכנס עבודה שגרתי להערכת ביצועי הממשלה.

    בדיווח נטען נטען כי כמה שרים נוספים נפצעו באורח בינוני עד קשה. רמטכ"ל החות׳ים ושר ההגנה היו גם הם בדרכם למפגש, אבל בשלב זה לא ידוע אם גם הם שנפגעו.

    בדיווח אתמול לאחר התקיפה נטען כי רמטכ"ל החות'ים, מוחמד עבד אל-כרים א-ע'מארי איים שהתקיפה של ישראל לעבר שכונות אזרחיות בצנעא לא תעבור ללא עונש, וציין כי הם לא ייסוגו מתמיכתם בעזתים, לא משנה היקף הפגיעה או ההקרבה מצידם.

    לפי התקשורת הסעודית, בתקיפה חוסל גם סגן שר הפנים בממשלת החות'ים, עבד אל-מג'יד סע'יר אחמד אל-מורְתַדא. שר הכלכלה, התעשייה וההשקעות, מועיין אל-מחאקרי, ושר סגן ראש הממשלה לענייני הגנה וביטחון, ג'לאל א-רוישאן – ככל הנראה נפצעו. בנוסף, פעילים מהדרג השני בחות'ים נהרגו בתקיפה, בראשם: עבד א-סלאם שרף אל-מנבּהי, המלווה של ראש המועצה הפוליטית העליונה של החות'ים, וסח'ר א-שרג'בּי, מנהל לשכתו של רמטכ"ל החות'ים. בנוסף נשמעו דיווחים בערוץ אל ערביה הסעודי, כי נהרגו גם שר המשפטים ושר הרווחה של החות'ים.

    דבר היום כל בוקר אצלך במייל
    על ידי התחברות אני מאשר/ת את תנאי השימוש באתר
    תגיות:
    מדורים
    אודות
    קהילה
    דבר היום
    כל בוקר אצלך במייל
    אני מאשר/ת את תנאי השימוש באתר
    © כל הזכויות שמורות לדבר העובדים בארץ ישראל
    histadrut
    Created by rgb media Powered by Salamandra
    פעמון

    כל העדכונים בזמן אמת

    הירשמו לקבלת פושים מאתר החדשות ״דבר״

    נרשמת!