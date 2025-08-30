המוני מפגינים בכיכר החטופים בתל אביב: ״החלטות פוליטיות מחסלות את מי שעוד בשבי״

המוני מפגינים הגיעו הערב (שבת) למחאת משפחות החטופים בתל אביב, ביום ה-694 למלחמה ברצועת עזה, כש-48 חטופים עדיין בשבי החמאס ובמלאת שנה להירצחם של ששת החטופים במנהרה ברפיח. מחאות התקיימו גם בחיפה, צומת כרכור ובצומת הקשתות בשער הנגב.

במרכז כיכר החטופים הוצגו תמונות חטופים עם בני משפחותיהם, ומפגינים אחזו בשלט עם תמונת הרמטכ"ל רב-אלוף אייל זמיר לצד הכיתוב "יצרנו את התנאים לשחרור החטופים". המפגינים קראו "תעצרו את העולם האחים שלנו שם", "לא נפקיר אותם בעזה" ו"אוזל להם הזמן, החזירו את כולם".

גיל דיקמן, בן דודה של כרמל גת ז״ל שנרצחה בשבי, פנה לנשיא ארה"ב דונלד טראמפ בפתח דבריו בעצרת וקרא לו "לעשות היסטוריה, לסיים את המלחמה ולהחזיר את כולם הביתה עכשיו". בהמשך דבריו התנצל בפני כרמל "שלא הצלחנו להחזיר אותך בזמן", והוסיף: "את שרדת 328 ימים בשבי. לצד עדן, הרש, אלכס, אורי ואלמוג. אפשר לעצום עיניים ולדמיין אתכם יושבים יחד באותה המנהרה. כל כך צעירים, כל כך חיים, תומכים זה בזה ברגעים החשוכים – אפשר כמעט לעצום עיניים ולראות אתכם חוזרים הביתה בעסקה שלא נחתמה בזמן. זה היה כל כך קרוב".

דיקמן ביקש מבת דודתו "סליחה שנתנו להם להקריב אותך", והוסיף: "כל כך רציתי להציל אותך. היינו שם ביום שבו רצחו אותך. בגבול עזה. צעקנו הכי חזק שאפשר. סליחה שלא צעקנו יותר. אבל המוות שלך היה החלטה פוליטית. את מאמינה? בן גביר וסמוטריץ' אשכרה התגאו שלחצו על נתניהו כדי למנוע את העסקה שתציל אותך. היום זה ברור – לחץ פוליטי הורג חטופים. אפשר לומר את האמת – לנתניהו היה יותר חשוב להרוג את סינוואר, מאשר להציל את החיים שלך, ושל שאר החטופים. לסינוואר כבר יש מחליף, כרמלי. אבל לך – אין תחליף. אותך, ואת כל החטופים שהוקרבו, איבדנו לנצח".

תובל חיים, אחיו של יותם חיים שנהרג בשוגג מאש צה"ל לאחר שהצליח להימלט משבי חמאס לצד אלון שמריז וסאמר טלאלקה, סיפר בעצרת כי "הערכים שהובילו את יותם וחבריו – חברות, אחדות, אומץ, אחריות, ערבות הדדית ותמיכה – הם אותם הערכים שאנחנו מבקשים שימשיכו להתקיים בנינו ושיהיו מצפן לאלו שמקבלים את ההחלטות במדינה שלנו".

הוא הוסיף: ״תמונות החטופים המורעבים – הן תמונת הכישלון שלנו כמדינה. איך יכול להיות שראש הממשלה אומר שהוא ישן עם מצפון נקי בזמן שאנחנו שומעים בלילות את צעקת ההצילו של אחי? איך יכול להיות ששרים מתגאים בכך שטרפדו עסקאות בזמן שחטופים נרצחים במנהרות? איך יכול להיות שאחרי הכישלון של 7 באוקטובר ההנהגה לא עושה הכול כדי להחזיר את החטופים?". נעם עידן בן עזרא, אחותו של צחי עידן שנרצח בשבי חמאס, סיפרה כי "לפני שנה בדיוק, ממש כאן על הבמה הזאת, עמדה אמא שלי. היא התחננה. היא הזהירה. שמעתם את הזעקה. איך זה נגמר, כולנו יודעים: החלטה פוליטית חיסלה את הסיכוי של צחי ושלנו לסוף טוב, לחיבוק. חזרנו ללחימה, ובמקום ניצחון מוחלט שילמנו את המחיר המוחלט. מחיר שאסור לשתוק מולו ואסור לנרמל. מחיר ש-42 משפחות שילמו ואסור שעוד משפחה תשלם". משפחות החטופים הודיעו במהלך השבוע על יום מחאה נוסף שיתקיים ברביעי הקרוב – ושיתמקד הפעם בירושלים.