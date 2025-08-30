החלל ה-900 מתחילת המלחמה: רס״ל במיל׳ אריאל לובלינר נפל בחאן יונס

דובר צה״ל התיר הערב (שבת) לפרסום כי רס״ל במיל׳ אריאל לובלינר, בן 34 מקיבוץ נען, נהרג אתמול במהלך הלחימה בחאן יונס, ככל הנראה בעקבות פליטת כדור של אחד מחבריו לכוח ובמקרה שעדיין מתוחקר.

הוא הניח אחריו אחריו את אשתו ברברה ואת בנו ליאור בן ה-9 חודשים. מפרוץ המלחמה נפלו בקרבות 900 חיילי צה"ל, בהם 456 מאז תחילת התמרון ברצועת עזה.

לובלינר עלה לישראל לפני כ-10 שנים, והתגורר בקיבוץ נען שבמרכז הארץ, שם גם הכיר את אשתו. הוא גויס במספר סבבי מילואים מאז 7 באוקטובר.

ראש הממשלה בנימין נתניהו: יחד עם כל עם ישראל, רעייתי ואני שולחים את תנחומינו מעומק הלב למשפחתו של לוחם המילואים רס״ל אריאל לובלינר, שנפל בקרב ברצועת עזה. אריאל ז״ל נלחם בעוז למען שמירה על ביטחון ישראל, הכרעת החמאס והשבת כל חטופינו.